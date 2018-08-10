Выборы — уже не цирк

СЕГОДНЯ 16:10 2018-08-10T16:18:03+03:00

Максим Григорьев: «Муниципальный фильтр, несмотря на все его недостатки, доказывает свою работоспособность». Автор фото: Максим Григорьев/ТАСС.

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Эксперты подвели итоги регистрации кандидатов на региональных выборах 2018 года, которые пройдут 9 сентября (в 22 регионах выберут губернаторов, в шести — депутатов Госдумы, в 16 — региональные заксобрания, а также четырех глав местного самоуправления и 12 городских парламентов областных центров). По мнению общественных деятелей, электоральная система в России наконец нормализовалась.

КОЛИЧЕСТВО КАНДИДАТОВ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

Число зарегистрированных кандидатов на выборах губернаторов в 2018 году практически аналогично прошлым выборам. Что позволяет сделать вывод о сохранении политической конкуренции, с очевидной поправкой на увеличение прозрачности, честности и законности выборов для общественного контроля за избирательным процессом, сообщил член Общественной палаты (ОП) РФ Максим Григорьев.

- У нас практически одинаковое количество зарегистрированных кандидатов по сравнению с предыдущими губернаторскими выборами. В 2018 году — 103 человека, а на прошлых выборах, в том числе это 2013, 2014, 2015 год и так далее, в прошлых выборах — 107 человек, - уточнил общественный деятель. - Эти данные красноречиво опровергают тезисы утверждающих, что за последние годы уменьшилась политическая конкуренция на выборах губернатора.

Журналистам представили доклад Фонда исследования проблем демократии: «Итоги регистрации кандидатов на выборах губернаторов и на выборах в ГД в 2018 году». Анализ регистрации кандидатов в губернаторы был проведен во всех 22 регионах за 2018 год, данные по этим же самым регионам были сравнены с ситуацией на прошлых выборах губернаторов.

- Муниципальный фильтр, несмотря на все его недостатки, доказывает свою работоспособность. В избирательной кампании принимают участие только ответственные политические силы, которые ведут реальную работу. Вспомнив 90-е года, мы понимаем, что эти выборы часто превращались в такой цирк, постоянно идущий, именно муниципальный фильтр не позволил этому цирку продолжаться бесконечно, — заявил эксперт.

Член ОП РФ отметил, что данные доклада очевидно свидетельствуют о том, что наибольшее количество зарегистрированных кандидатов, приходится на те партии, которые активно работают на муниципальном уровне. Больше того — работают вдолгую.

- Основное количество принимающих участие в выборах представителей этих партий — это серьезные региональные политики и ведущие политические силы страны, от них и идет основная масса кредитов. Вот, если посчитать 4 партии у нас, 4 парламентских партии наиболее активно, которые работают в регионах, от них идет 75 человек, а от всех остальных партий, тоже, если посмотреть на экране, идет 25 человек, то есть в три раза меньше, — заключил Максим Григорьев.

НАБЛЮДАТЕЛИ ПРОЙДУТ ОБУЧЕНИЕ

По словам экспертов, далеко не последнюю роль в прозрачности процедуры выборов сыграло техническое оснащение. Видеонаблюдение, КОИБы, QR-коды на бюллетенях, электронный и бумажный протоколы при подсчете голосов обеспечивают необходимую защиту волеизъявления избирателей. Впрочем, несмотря на все нововведения, роль наблюдателей остается чрезвычайно важной. На грядущих выборах мэра Москвы наблюдатели будут присутствовать на каждом избирательном участке.

- Всего мы набрали 4900 наблюдателей, и порядка 20% из них останутся в резерве, — заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Все наблюдатели пройдут необходимый курс обучения. Учителями выступят эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос» и Московской городской избирательной комиссии.

- 15 августа в Московском парламентском центре начнется обучение общественных наблюдателей. Уже подготовлены памятки, пособия, методические материалы и рекомендации, — говорит Александр Брод.

Заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, член Общественной палаты Москвы Александр Шарлай отметил, что 6 августа завершился набор наблюдателей, который в Единый день голосования 9 сентября будет обеспечивать тотальный общественный контроль за ходом голосования и подсчетом результатов.

Всего в Москве на выборах мэра будет 3 тыс. 810 избирательных участков, из них 209 за пределами города: в Подмосковье - 183 участка, 16 участков в Калужской области и по пять во Владимирской и Тульской областях.

- Такой формат позволяет обеспечить высокую степень открытости и прозрачности выборов в столице, укрепить доверие общества и их результатов, - пояснил эксперт.

Похожая ситуация в Московской области. Более 4,2 тысячи общественных наблюдателей за губернаторскими выборами будут работать во всех участковых избирательных комиссиях.

- На предстоящие выборы уже к 15 августа мы планируем набрать более 4,2 тысячи наблюдателей и закрыть 100% участков, участковых избирательных комиссий, которые есть в Московской области, - сказал представитель Общественной палаты Московской области Олег Стогов.

Эксперт отметил, что сформирована рабочая группа Общественной палаты Московской области, в которую на данный момент входят 18 человек. В состав также будут включены представители Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Подмосковья, аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области, адвокатской палаты и блогеры.

- Для формирования пула общественных наблюдателей вчера был подписан ряд соглашений Общественной палаты Московской области. Это соглашения с муниципальными общественными палатами, были соглашения с некоммерческими организациями, которые работают на территории Московской области. Впервые мы привлекаем к общественному наблюдению студентов тех вузов, которые работают на территории Московской области, - добавил Олег Стогов.

По его словам, по инициативе председателя Общественной палаты Московской области и ректора МГИМО Анатолия Торкунова наблюдателями на выборах губернатора Подмосковья смогут стать иностранные студенты, которые проходят обучение в МГИМО.