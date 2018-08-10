Плеснул пивом в глаз и спас от рака: как курьезные истории помогают найти опасную болезнь

СЕГОДНЯ 21:40 2018-08-10T21:44:42+03:00

И какие жизненно важные обследования нужно регулярно проходить каждому, чтобы в самом начале распознать рак и другие опасные заболевания

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Бывает, что распознать опасный диагноз неожиданно помогают курьезы, однако есть «золотые» стандарты обследований, которые регулярно стоит проходить каждому, говорят исследователи и врачи.

КАК ПОХОД НА РОК-КОНЦЕРТ ЖИЗНЬ СПАС

Гитарист американской рок-группы Every Time I Die Джордан Бакли во время одного из концертов разгорячился и плеснул в толпу поклонников пивом. Пенный напиток попал в глаз зрительнице, на следующий день началось воспаление, и девушка пошла к окулисту. После тщательного медосмотра и сдачи анализов выяснилось: настоящая причина боли в глазу — опухоль мозга. Зачастую она развивается незаметно для пациента, но пиво спровоцировало появление симптома. Благодаря этому болезнь обнаружилась на ранней стадии, и женщину успешно прооперировали. «Поход на наш концерт может спасти вам жизнь», - шутит теперь Джордан.

Совсем уж курьезные истории вроде этой встречаются не часто, признают медики. Но в практике большинства врачей есть примеры, когда у людей с относительно безобидными жалобами практически случайно диагностировали опасные болезни, в первую очередь рак и сердечно-сосудистые заболевания, которые уносят больше всего жизней в нашей стране.

ИКОТА ДО АНЕВРИЗМЫ ДОВЕДЕТ

«У одного из моих пациентов, 70-летнего мужчины, были сильные боли в шее, мы сделали блокаду (введение препарата против воспаления и для обезболивания. - Авт.). И вдруг появились длительные приступы икоты», - вспоминает врач-невролог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Американской академии неврологии Виктор Косс. Пациенты часто винят в икоте желудок или другие органы пищеварения и в лучшем случае отправляются к терапевту либо гастроэнтерологу.

Но доктор Косс заподозрил неладное, мужчине сделали МРТ головного мозга. В итоге обнаружилась аневризма, то есть выпячивание стенки кровеносного сосуда, чреватое разрывом и кровоизлиянием в мозг. Причем, в области Виллизиева круга — системы артерий в основании головного мозга, где аневризмы особенно опасны. «Таким больным требуется особое медицинское наблюдение, строжайший контроль артериального давления, чтобы не допускать его повышения, - поясняет врач. - Теперь пациент соблюдает все эти меры, что значительно снижает риск тяжелых осложнений».

ОСТОРОЖНО: КРОВЬ ИЗ НОСА

65-летний москвич обследовался вдоль и поперек, но никак не удавалось найти причину частых носовых кровотечений, рассказывает еще один случай наш эксперт-невролог. Доктору Коссу при медосмотре характер кровотечений показался нетипичным, и врач назначил дополнительные обследования. Оказалось, что в носовой пазухе развилась опухоль, которая уже успела прорасти в решетчатую кость черепа и частично разрушить орбиту глаза. Больного срочно прооперировали, назначили химиотерапию. С тех пор прошло больше трех лет.

Все это примеры удачных случайностей, которые в конечном счете помогали продлить людям жизнь. Но на каждого пациента таких казусов не напасешься, так что, как говорится, на случай надейся, а сам не плошай и своевременно проходи основные обследования, которые доказанно помогают обнаружить самые опасные болезни на ранних стадиях, говорят медики. Вместе с экспертами мы составили список научно обоснованных «золотых стандартов» диагностики.

БУДЬ В КУРСЕ

Спасительная пятерка

Больше всего люди боятся рака, и для борьбы с ним раннее обнаружение особенно важно — сейчас на начальных стадиях поддается лечению большинство онкоболезней, подчеркивают врачи. Но загвоздка в том, что на таких стадиях у человека часто еще нет жалоб либо пациенты не обращают на них внимания или никак не связывают с развитием рака — как в том самом случае с опухолью мозга, обнаруженной «благодаря» пиву. Решить проблему помогают скрининги, то есть массовые профилактические обследования людей, не имеющих явных симптомов, но потенциально попадающих в группу риска по тому или иному виду рака. По последним данным существует пять «золотых стандартов» - методов скрининга, подтвердивших свою эффективность, рассказал «КП» директор Научно-практического центра медицинской радиологии Департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава РФ по Центральному федеральному округу, доктор медицинских наук, профессор, врач-рентгенолог Сергей Морозов. Вот эта спасительная пятерка:

1) Маммография, то есть рентгенологическое исследование молочных желез, которое позволяет на ранних стадиях обнаруживать новообразования в груди. Рекомендуется всем женщинам с 39 до 70 лет, в нашей стране входит в бесплатную диспансеризацию, которая проводится раз в 3 года. Важно: с января 2018 года введено новшество: пациенткам из группы более высокого риска, то есть в возрасте от 50 до 70 лет, маммография проводится раз в 2 года. Если же у женщины индивидуально есть факторы повышенного риска («плохая» наследственность, гинекологические заболевания и др.), то врач назначает маммографию по показаниям, не дожидаясь очередной диспансеризации.

2) Компьютерная томография легких. Это самый достоверный на сегодня метод как можно раньше обнаружить онкологические заболевания легких. «Нередко люди заблуждаются, думая, что опухоли можно увидеть на флюорографии — на самом деле она выявляет туберкулез или воспаление легких, но не рак на той стадии, когда его лечение может быть эффективным, - поясняет Сергей Морозов. - Действительно «правильный» метод — компьютерная томография, и в Москве, а также в некоторых других регионах это исследование уже входит в программы скрининга (то есть делается в рамках профилактики прежде всего бессимптомным пациентам)». В рамки всеобщей бесплатной диспансеризации КТ легких, увы, пока не входит. Если у вас нет региональной программы скрининга и вы планируете обследоваться за свой счет, то имейте в виду: специалисты обычно рекомендуют делать КТ легких раз в год курильщикам со стажем 30 и более лет.

3) Гастроскопия, служит методом ранней диагностики рака желудка и кишечника. У нас в стране с 1 января 2018 г. это исследование исключили из всеобщей диспансеризации. Но если у пациента есть отягощенная наследственность по онкозаболеваниям желудочно-кишечного тракта и появляются какие бы то ни было жалобы на проблемы с желудком, можно обратиться с полисом ОМС к врачу-гастроэнтерологу, и тот назначит гастроскопию по медпоказаниям.

4) Колоноскопия. Это исследование для выявления рака толстой кишки (колоректального рака). Увы, по прогнозам экспертов заболеваемость им во всем мире растет и в скором будущем обгонит многие другие виды онкозаболеваний. В России колоноскопия проводится в рамках диспансеризации, если есть подозрения на колоректальный рак — как правило, при наследственной предрасположенности и/или если обнаружена скрытая кровь в анализах кала. Кроме того, не дожидаясь диспансеризации, можно в любое время обратиться к врачу-проктологу и получить направление на колоноскопию, если есть характерные жалобы на проблемы с кишечником.

5) ПАП-тест. Это исследование мазка с поверхности шейки матки. Врач-онкологи называют его одной из важнейших побед: в странах, где массово используется ПАП-тест, смертность женщин от рака шейки матки снизилась на 80 — 90%. Благодаря обследованию в большинстве случаев удается обнаружить болезнь на стадии «предрака» и справиться с помощью щадящего лечения. У нас при диспансеризации с 1 января 2018 г. ПАП-мазок берут у женщин от 30 до 60 лет раз в три года. А если у пациентки есть онкоопасные типы вируса папилломы человека (ВПЧ), то периодичность сдачи мазка определяет врач-гинеколог — в этом случае исследование тоже будет бесплатным по полису ОМС.

НЕ ПОПАДИСЬ!

И топ-3 популярных, но бесполезных обследования

- Иммунограмма. «Абсолютно бессмысленно делать это дорогостоящее исследование, если вы часто простужаетесь или хотите убедиться в «уровне иммунитета» перед тем, как делать прививку, - пояснил «КП» кандидат медицинских наук, руководитель сети клиник, врач и популяризатор науки Павел Бранд. - Иммунограмма изначально создана для выявления тяжелых нарушений в иммунной системе (например, ВИЧ. - Авт.). А как правило, такие нарушения уже имеют отчетливые внешние признаки. Поэтому иммунограмма назначается скорее для определения степени тяжести дефекта при таких состояниях».

- «Рак по капле крови». «На сегодня в клинической практике нет ни одного вида анализов крови, который позволял бы достоверно обнаружить рак по так называемым опухолевым маркерам, - подчеркивает руководитель отдела Национального медицинского исследовательского центра им. Дмитрия Рогачева, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), доктор медицинских наук Николай Жуков. - Единственное более-менее информативное исследование такого рода - анализ крови на уровень простатспецифического антигена (ПСА) у мужчин. Этот показатель не всегда однозначно сигналит о раке простаты, требующем срочного лечения, но вкупе с другими методами (УЗИ, осмотр врача-уролога) помогает вовремя принять необходимые меры. Все остальные попытки «найти рак по капле крови» пока остаются лишь способом заработка для лабораторий, я не стал бы рекомендовать подобные тесты, существующие сейчас, для ранней диагностики» .

- МРТ/КТ при каждом чихе и «для профилактики». Неоправданно назначенная МРТ (магнитно-резонансная томография) и КТ (компьютерная томография) может серьезно навредить, предупреждает наш эксперт-рентгенолог Сергей Морозов. В 2/3 случаев такие обследования, проведенные без четких медпоказаний, «на всякий случай», обнаруживают некие патологии (то есть отличия от нормы), которые не представляют реальной опасности и с которыми человек мог бы спокойно жить без каких бы то ни было переживаний и вмешательств. На практике же такие отклонения нередко начинают поскорее лечить, часто за немалые деньги и с травмирующими последствиями.