2018-08-10T20:06:01+03:00
Дом. Семья

Прекрасный пол превратился в хладнокровных альфа-самок

Наш колумнист рассуждает, можно ли выжить в женском коллективе
Сергей МАРДАНжурналист
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Теперь помимо альфа-самцов на тропу войны за жизненный успех вышли женщиныТеперь помимо альфа-самцов на тропу войны за жизненный успех вышли женщиныФото: EAST NEWS
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Современные мужчины оказались совершенно не готовы к жесткой конкуренции.

Десяти процентам альфа-самцов и так достается в этой жизни все – власть, деньги и самки. Остальные же 90% сразу после достижения совершеннолетия, падают на спину и поднимают лапы.

Они проиграли в этой жизни еще в детском саду, когда у них отняли в песочнице первую лопатку или в школе, где хулиган-переросток вытрясал из их карманов мелочь.

Однако теперь помимо альфа-самцов на тропу войны за жизненный успех вышли женщины.

Да-да. Те самые самки, которых раньше просто включали в список военных трофеев.

Женщина за последние 100 лет изменила мир, заняла в нем вполне приличное место и с упорством Гитлера продолжает расширять свое жизненное пространство.

Нужно признать, для того, чтобы добиться успеха женщине нужно приложить в несколько раз больше усилий чем мужчине.

Она должна быть лучшим профессионалом, она должна быть лучшим коммуникатором. В том числе и потому, что всякая мразь вместо того чтобы просто разговаривать с ней о бизнесе, норовит схватить её за жопу и вообще превращается в тупого павиана. К этим мудакам им тоже приходится находить подход.

Чтобы добиться успеха на любом традиционно мужском поприще, женщина должна быть умнее, сильнее, хитрее и изворотливее.

У неё нет шансов не испачкаться в корпоративном говне. Она должна уметь интриговать, подсиживать, предавать. Уничтожать не только прямых конкурентов, но и вообще всякого, кто может представлять хотя бы теоретическую угрозу её карьере.

Я не осуждаю. Такова жизнь. Но рассчитывать на то, что ты можешь встретить нормального человека в женщине, сделавшей карьеру – это вряд ли.

Через пять лет после получения диплома о высшем образовании, милый и нежный цветок, радость папы с мамой, превращается в космическую тварь, в жилах которой вместо крови течёт соляная кислота. Это – Железная крыса, Чужой, рептилоид с сиськами.

Вы спросите - как же так? А вечное женское предназначение - быть женой, матерью?

Да, конечно. Часики тикают и вместо кота многие по-прежнему решают завести ребенка.

А там где ребенок, там и семья. И вот современная деловая женщина оказывается перед суровой необходимостью ежедневно переключать внутренний тумблер два раза в день – утром и вечером.

С 9 до 19 – она хладнокровная и безжалостная тварь. С 19.00 – и до утра нежная мать и любящая жена.

Почти никому это не удается. Тумблер быстро ржавеет и мозг женщины остается в положении «стерва». В том числе и дома.

Хорошо если муж - подкаблучник. Тогда на какое-то время можно сохранить гармонию и мир.

Если нет – тогда скандалы, стресс, развод, депрессия и алкоголизм

Только не надо ныть, типа, бабы нынче пошли не те. Им просто ничего другого не остается.

50% браков распадаются через три года. То есть девочка, у которой есть мозг, а не только инстинкты, этот фактор должна учитывать изначально.

И что ей остается делать? Рассчитывать на алименты малохольного мудлона, который может заработать только себе на пиво и чипсы? Мотивировать его семейным уютом, отличной кормежкой и качественным сексом?

Так он все равно нихера не заработает, да еще будет шарахаться налево, таская в дом триппер. Потому что он, видите ли, «почувствовал себя одиноким и несчастным».

Вот и получается, что вариантов у современной женщины просто нет. Либо роль домашней клуши, которая все равно останется классической матерью одиночкой «с прицепом». Только без профессии, без карьеры и без средств к существованию.

Либо превратиться в злобную тварь, которая уничтожает вокруг себя любые формы жизни. И поэтому тоже останется матерью-одиночкой «с прицепом». Потому что с тварью никто жить не сможет.

Однако, с выплаченной ипотекой, хорошей должностью и отличной зарплатой.

Вот теперь и думайте, какие у вас шансы на выживание в компании с женским коллективом. Мне кажется - никаких.

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