Приключения москвича в России: Почему над Челябинском чёрное небо

СЕГОДНЯ 20:30 2018-08-10T20:52:24+03:00

Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы в Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке

Изменить размер текста: A A

Челябинск. Не самая заманчивая для путешественника по стране точка для остановки. Но я заеду. Путин тоже вот недавно заезжал. Требовал от региональных властей решить, наконец, проблемы экологии. Решили. На подъезде к городу я, честно говоря, удивился: небо вроде ясное, дышится вполне. Неужели, правда, заработало? Не совсем. Как чуть позже мне объяснит ведущая радио «КП» в Челябинске - к приезду важных гостей по предприятиям проходит разнарядка: или повременить с выбросами, или включить на полную мощность очистные сооружения. Уедут статусные гости – и снова хоть на стену лезь. Я как раз попал в такое удачное время...

В 2016 году Челябинская область вошла в Топ-3 регионов России по числу заболеваний детей астмой в рейтинге Минприроды. Сомнительное достижение. Индекс загрязнения атмосферы в период с 2013 по 2016 годы вырос по оценке Росгидромета с 7 единиц до 16 (14 единиц – воздух считается сильно загрязнённым). По оценке Росстата в период с 2005 по 2017 год количество выявляемых за год новообразований у людей выросло на 42%(!) и достигло 40 тысяч.Зато предприятия не останавливаются. Что дальше? Кто вымрет на этой территории, кто успеет – уедет, оставив токсичный развороченный кусок непригодной для жизни земли? Какую картину мы получим – куполом накроем и дальше пойдем гадить там, где живем?

Местное население уже как только не бьет тревогу. И на прямые линии президентские звонят, и пишут, и что только не делают, а выход в большинстве случаев находят один – уезжать. Я весной отвез младшую дочь на отдых в Сочи, разговорился в городе с таксистом. Вижу – номера этого такси челябинские. Задал вопрос, отчего это челябинская компания в Сочи работает. Их там немало. Говорит, условия экологические в родных местах такие, что бегут оттуда все, кто может. Пепел на голову падает в прямом смысле слова. В фильме ужасов люди живут. К смогу, заслоняющему небо, все уже привыкли.Те же москвичи, да и все, кто не живет в «металлургических» регионах, не видя этого, не зная, что такое режим черного неба, как это все выглядит, слышат избитое «экологическая проблема», но плохо себе представляют каково это.

А челябинцы и жители близлежащих городов экологию считают главной проблемой. Заехал в город Сапка, это недалеко от Челябинска. «Да травят нас» - первое же, что мне здесь говорят.

Да заводы, да производство, да рабочие места… но неважно, сколько тонн стали выплавляет, завод, если некому её будет потреблять.Отказываются это местные чиновники понимать. Толкьо имитацией борьбы за улучшение экологии занимаются. Того и гляди скоро начнут говорить, что заводы очищают воздух и воду, как это было при подготовке к строительству завода по производству синтетических тканей в Ивановской области. Уже слышны заявления экспертов о том, что переживания представителей природоохранной программы ООН (ЮНЕП) напрасны, что Челябинск во многом превосходит другие промышленные города мира, что на южном Урале применяются совершенно уникальные технологии очистки озёр.

А ещё в прошлом году была утверждена программа охраны окружающей среды Челябинской области. В ней предусмотрено сокращение объёмов вредных выбросов в атмосферу в 2018 году на 30,1% по сравнению с 2007 годом. Так красиво на словах. Теперь к реальности, в которой, как всегда, есть нюанс. Программа охраны окружающей среды, по факту, позволяет предприятиям в 2018 году выбросить в атмосферу на 100 тыс. тонн больше вредных веществ, чем в 2017 году потому, что уже к 2014 году было достигнуто сокращение больше, чем на 30,1% относительно 2007 года. Заботы же о контроле за выбросами – лишь создание иллюзии активной работы перед проведением саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году. Такой вот интересный фокус местной власти.

В общем, на деле видимаястрогость контроля компенсируется необязательностью выполнения экологических норм. Вот сейчас проводится проверка на Челябинском электрометаллургическом комбинате (о которой было известно заранее – глава управления Росприроднадзора по Челябинской области публично предупреждал об этом ещё в конце мая). Проверить есть что: ЧЭМК является одной из главных причин жалоб горожан на плохую экологию. Проверки проходили и на предприятиях группы «Мечел»: «Мечел-кокс» и ЧМК. Идёт проверка и выбросов с Челябинского металлургического завода.

А что толку? Вот что рассказали местные общественники. ЧМЗ продолжает создавать в городе режим «чёрного неба», система очистки НПП «Нихром» работает только на 20,5% и пропускает в атмосферу вредные вещества, энергокомпания Фортум продолжает увеличивать объёмы вредных выбросов в атмосферу. Всё от того, что наказание за нарушение правил чисто формальное. Например, Челябинский завод современных конструкций оштрафовали на 20 тыс. рублей, НПП «Нихром» за неработающую систему очистки - на 210 тыс. рублей. В масштабах крупных предприятий это просто копейки! Как говорится, бизнес и ничего личного: платить штрафы дешевле и выгоднее, чем модернизировать производство и эксплуатировать системы очистки.

Чтобы довести дело хотя бы до такого штрафа надзорным органам надо постараться. Возможности как-то предотвратить выброс загрязняющих веществ сверх нормы ни у кого нет: ещё не создана автоматическая система постоянного мониторинга выбросов. Росприроднадзор устанавливает факты нарушений по документам, да по различным косвенным признакам. Но и это сделать непросто. Чтобы Росприроднадзор мог прийти на предприятие с проверкой, прокуратура должна выдать разрешение. А прокуратура может выдать разрешение только если кто-то докажет факт причинения вреда предприятием. Как это сделать без проверки на предприятии? Да почти никак. Тут только пендаль от большого начальника поможет, но к приезду таких начальников в городе, как я уже сказал, все чисто и хорошо. Включило НПП «Нихром» систему очистки на 100% на пару дней и все довольны. Кроме жителей.

Забота об экологии – не дешёвое удовольствие. Но выбор стоит такой: либо мы берёмся за контроль загрязнения и выживаем, либо превращаемся в мировую помойку и постепенно вымираем. Даже промышленный Китай, который обязан развитию дешёвым производством на своей территории свой выбор сделал: в 2015 году была принята программа выноса за пределы страны грязных химических и металлургических предприятий. Теперь китайские металлурги будут работать и загрязнять атмосферу в России, в Приморском крае.

Хорошо, что Госдума 12 июля приняла закон, обязующий предприятия ставить счётчики вредных выбросов. Только счётчики эти будут установлены на предприятиях, создающих чуть более половины вредных челябинских выбросов. Этого явно недостаточно ещё и потому, что штрафы за нарушения без оценки причинённого ущерба копеечные. Насколько точно будут работать приборы учёта – тоже вопрос открытый. В первую очередь нужна политическая воля – решение губернатора Дубровского по-настоящему взяться за улучшение экологии в регионе.

Пока же, увы, в плане экологии мы всё ещё живём в эпоху «дикого капитализма»: самое главное – извлечение прибыли, а всё остальное неважно. И Челябинск –самое наглядное тому подтверждение.