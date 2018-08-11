2018-08-10T20:37:36+03:00
Телевизор

Елене Летучей доверили сортировку мусора

Скандальная ведущая появится в эфире с экологическим проектом
Ирина ВИКТОРОВА
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«Не стоит сыпать все в одну кучу», - как бы говорит нам Елена.«Не стоит сыпать все в одну кучу», - как бы говорит нам Елена.Фото: Instagram.com
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39-летняя экс-ведущая программы «Ревизорро» канала «Пятница!» Елена Летучая сейчас с мужем и родителями наслаждается летом на Мальдивах. У Елены заслуженный отдых: она только что закончила съемки в новом спецпроекте Первого канала, посвященном раздельному сбору мусора. В последнее время эта тема становится все более актуальной. Сортировку отходов для их последующей переработки внедряют во многих регионах страны, в том числе в Москве. Главная проблема тут - приучить народ к новым правилам. И харизма Летучей, которая собаку съела на коммунальной тематике, конечно, очень пригодится.

После скандального ухода с «Пятницы!» телекарьера Елены как-то застопорилась.

Осенью 2017-го она запустила было проект «Летучий отряд» на Первом, но шоу, в котором ведущая пыталась помогать россиянам защищать свои жилищно-коммунальные права, быстро сдулось из-за плохих рейтингов. Правда, сама Елена говорила, что закрыла программу по собственной инициативе: мол, врачи рекомендовали ей поменьше летать на самолетах. «Мы с продюсерами Первого думаем над проектом, который я могу делать постоянно, работая в Москве, - рассказывала тогда Елена. - Уже есть идеи, и скоро зрители меня увидят на экране. Но, думаю, в менее скандальном шоу».

По данным «КП», нескандальная программа о раздельном сборе мусора выйдет в эфир в начале сентября.

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