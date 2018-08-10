СЕГОДНЯ 21:19 2018-08-10T21:23:00+03:00

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Чтобы понять насколько, вот вам несколько цифр. Бюджет «Динамо» (Минск) - 3 млн. евро. Бюджет «Зенита», говорят, больше 150 млн. евро. Стоимость состава «Динамо» (Минск) - 8,7 млн. евро, стоимость игроков «Зенита» - 149,85 млн. евро.

Самый дорогой футболист минского «Динамо» Сейду Яхайа (вы и имени такого никогда не слышали) оценен в 900 тысяч, лидер «Зенита» Леандро Паредес стоит 20 млн. евро. Вы, конечно, скажете, что деньги не играют в футбол, и будете правы. Но это так, когда при такой глобальной разнице в классе фаворит уступает один мяч. Когда его взгревают со счетом 4:0, это значит, что деньги не хотят играть в футбол.

Деньги - это вообще беда «Зенита». Питерский клуб при каждой неудаче попрекают огромным бюджетом. С такими деньгами надо уметь жить и уметь их эффективно тратить. Сейчас вроде бы питерский клуб хотел встать на путь исправления: в «Зените» решили избавиться от значительной части ненужных футболистов и взяли российского тренера Сергея Семака. Первое время он собирался проверять, кто ему нужен, кто - нет. Теперь кажется, что сейчас можно выгонять всех.

За Семака обидно. Когда клуб берет молодого тренера, он понимает, что будут ошибки и осечки. Разгром от минского «Динамо» - тоже из этой серии. Семак решил в Минск не брать Дзюбу, не поставил в ворота Лунева, не выпустил с первых минут Кузяева... Короче, намудрил с составом так, не разгрести. Но опять же, на поле вышли тоже не дублеры из «Зенита-2». И если у этих парней есть уважение к себе, они не проигрывают команде на две головы ниже их с таким счетом.

Это значит только одно: дело не в качестве игроков и тренерских установок, что-то гниет внутри команды. Возможно, это как-то можно будет исправить за неделю до ответной игры в Санкт-Петербурге. Были прецеденты, когда в еврокубках отыгрывали такие гандикапы. Но это будет настоящим чудом и точно не докажет, что в «Зените» все наладилось в один миг.