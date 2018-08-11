52-летняя Ирина Салтыкова сразила Инстаграм пышным бюстом в бикини

СЕГОДНЯ 02:10 2018-08-11T02:39:02+03:00

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В мае этого года Ирина Салтыкова отметила 52-летие. Певица не устает доказывать, что возраст – это всего лишь цифры в паспорте: артистка сейчас отдыхает на море и делится в Инстаграме отпускными снимками. Ирина сфотографировалась на пляже в алом бикини и опубликовала эффектный кадр на своей страничке.

- Очень жарко! – кокетливо подписала Салтыкова снимок в купальнике.

Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры звезды и ее пышного бюста. В комментариях фолловеры засыпали Ирину комплиментами, отмечая, что на шестом десятке она выглядит как девочка.

- Когда видишь такую красивую женщину, да еще и в таком красном купальнике, становится жарко! – пишут мужчины.

Похоже, звезде 90-х удалось найти рецепт молодости. К слову, в чем секрет моложавости и красоты ее мамы, в Инстаграме рассказала дочка Салтыковой Алиса. По словам девушки, главное – позитивный настрой, именно он позволяет сохранять душу и тело молодыми.

- Хочу рассказать мамин секрет молодости, как оставаться всегда такой, - рассказала Алиса. - Нужно оставаться ребенком в душе. Маленькой, хорошей, веселой, немножко избалованной девчонкой. Всегда. И когда ты такая в душе, из тебя исходит позитив, из тебя уходит взрослый негатив, переживания никчемные, никому ненужные. Тогда у тебя на лице счастье, радость, белоснежная улыбка в 33 зуба, которую мы все знаем. Мамуль, не меняйся! Увидим ее через 20 лет, ничего не изменится.

30-летняя Алиса пошла по стопам своих родителей и тоже стала певицей – правда, эстраде девушка предпочла рок. Дочь Салтыковой училась в Лондоне и осталась там делать карьеру.

- Она очень крутая: получила вокальное и актерское образование, заключила контракт с продюсером и записывает альбом. Хочет покорить западный мир, - с гордостью рассказывает Салтыкова о дочке.

irinasaltykova_official На этой фотографии ,мы с Алисой смотрим в одном направлении !!!!Вот и я Вам Желаю,со своими близкими всегда смотреть в одном направлении,это залог и счастья и успеха!!))

Артистка признается, что Алиса – главный стимул всех ее успехов, ведь после развода с певцом Виктором Салтыковым Ирина осталась одна с ребенком, и ей всего пришлось добиваться самой. К семейной драме добавилась болезнь - в 30 лет артистка заболела раком.

- Я не люблю это произносить. Честно говоря, тогда я даже не думала, что если меня не станет… И все, и конец. Я об этом не переживала. Я переживала о родителях. Об Алисе, что она останется без меня. У меня была уверенность, что, наверное, вылечат, - рассказывала Салтыкова в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». К счастью, болезнь отступила и больше не возвращалась.