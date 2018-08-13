Надаль победил Хачанова и взял паузу

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-13T13:04:20+03:00

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Первая ракетка России Карен Хачанов на прошлой неделе дошел до полуфинала крупного турнира в Торонто, где уступил только лучшему игроку мира Рафаэлю Надалю 6:7 (3:7), 4:6. После успешной игры на «Мастерсе» 22-летний москвич поднялся сразу на 11 строчек и теперь занимает 27-е место в рейтинге АТП.

А Рафаэль Надаль в финале обыграл 20-летнего грека Стефаноса Циципаса, который поднялся на 12 строчек и теперь находится на 15-м месте в мировом рейтинге. После этих побед над молодежью, 32-летний испанец решил взять паузу.

- Мне очень жаль, но я вынужден объявить, что не сыграю в Цинцинатти в этом году. Причина – необходимость думать о моём здоровье и физическом состоянии, чтобы оставаться здоровым, как сейчас. Я хочу принимать участие во всех турнирах, поскольку очень люблю эту игру. Но иногда моё тело ясно указывает на то, что нужно взять паузу. У нас впереди ещё полуфинал Кубка Дэвиса после Открытого чемпионата США по теннису, — цитирует Надаля пресс-служба ATP.

Напомним, что Надаль стал первым теннисистом, кто пробился на итоговый чемпионат.

РЕЙТИНГ АТП

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 10220 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6480

3 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5410

4 (3). Александр Зверев (Германия) – 4845

5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4700

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4535

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4085

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3665

9 (9). Джон Изнер (США) – 3570

10 (10). Новак Джокович (Сербия) – 3445

...27 (38). Карен Хачанов (Россия) – 1525

...37 (37). Андрей Рублев (Россия) – 1180

...56 (68). Даниил Медведев (Россия) – 927

...84 (87). Евгений Донской (Россия) – 718