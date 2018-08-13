Пользователи ВКонтакте смогут делать свои страницы полностью приватными

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-13T14:42:30+03:00

По желанию пользователя, его страницу будут видеть только друзья

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Пользователи смогут скрывать свои страницы ВКонтакте полность от посторонних глаз. Нововведение должно быть доступно в течение ближайшего месяца. Об этом объявил управляющий директор соцсети Андрей Рогозов.

- Открытость, удобство обмена и распространения информации лежат в основе ДНК нашего продукта. Именно эти принципы сделали ВКонтакте столь популярной площадкой среди создателей контента, - отметил он.

Рогозов обратил внимание на то, что в последнее время в России увеличивается количество уголовных дел за публикации в Интернете. Причем, возбуждаются они все чаще после публикаций, репостов или сохранения картинок в альбомы ВКонтакте.

- И нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям, - считает Рогозов. - ВКонтакте как крупнейшая коммуникационная платформа обязана выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников, но мы решительно выступаем против необоснованных преследований за публикации в Интернете. При этом в нашей ответственности находятся создаваемые нами сервисы.

Управляющий директор напомнил, что соцсеть и ранее усиливала приватность личных страниц. Так, в 2017 году все альбомы с сохранёнными фотографиями по умолчанию сделали приватными.

- Далеко не каждый понимал предназначение этого альбома. С тех пор сохраненные для личного пользования изображения больше не являются открытыми для внешних глаз, - говорит Рогозов.

В течение двух недель соцсеть обещает скрыть список людей, делающих репосты ото всех, кроме самих авторов записей. А в ближайший месяц программисты обещают подготовить "новую и, пожалуй, самую важную реформу приватности за последние несколько лет". После этого юзеры смогут делать профили полностью приватными - странички будут доступны только для друзей.

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