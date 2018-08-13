2018-08-13T14:42:30+03:00
Умные вещи

Пользователи ВКонтакте смогут делать свои страницы полностью приватными

По желанию пользователя, его страницу будут видеть только друзья
Поделиться:
ВКонтакте как крупнейшая коммуникационная платформа обязана выполнять российские законыВКонтакте как крупнейшая коммуникационная платформа обязана выполнять российские законыФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Пользователи смогут скрывать свои страницы ВКонтакте полность от посторонних глаз. Нововведение должно быть доступно в течение ближайшего месяца. Об этом объявил управляющий директор соцсети Андрей Рогозов.

- Открытость, удобство обмена и распространения информации лежат в основе ДНК нашего продукта. Именно эти принципы сделали ВКонтакте столь популярной площадкой среди создателей контента, - отметил он.

Рогозов обратил внимание на то, что в последнее время в России увеличивается количество уголовных дел за публикации в Интернете. Причем, возбуждаются они все чаще после публикаций, репостов или сохранения картинок в альбомы ВКонтакте.

- И нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям, - считает Рогозов. - ВКонтакте как крупнейшая коммуникационная платформа обязана выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников, но мы решительно выступаем против необоснованных преследований за публикации в Интернете. При этом в нашей ответственности находятся создаваемые нами сервисы.

Управляющий директор напомнил, что соцсеть и ранее усиливала приватность личных страниц. Так, в 2017 году все альбомы с сохранёнными фотографиями по умолчанию сделали приватными.

- Далеко не каждый понимал предназначение этого альбома. С тех пор сохраненные для личного пользования изображения больше не являются открытыми для внешних глаз, - говорит Рогозов.

В течение двух недель соцсеть обещает скрыть список людей, делающих репосты ото всех, кроме самих авторов записей. А в ближайший месяц программисты обещают подготовить "новую и, пожалуй, самую важную реформу приватности за последние несколько лет". После этого юзеры смогут делать профили полностью приватными - странички будут доступны только для друзей.

В ТЕМУ

От лайка* до тюрьмы один лишь клик

Пользоваться соцсетями на первый взгляд весело и легко: быстро оказываешься в курсе всех событий, делишься сплетнями с друзьями, споришь с оппонентами. Но на поверку и в интернете есть правила, нарушив которые, можно неожиданно оказаться за решеткой (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
PlayStation 5: дата выхода, характеристики, фото, цены в России
Консоль PlayStation 4 потихоньку заканчивает свой жизненный цикл (она вышла аж в 2013 году). Каким же будет следующее поколение приставки? На данный момент Sony очень осторожна в вопросе о конкретных планах для PS5
Новости 24
В Турции арестовали еще одного фигуранта дела об убийстве посла РФ Карлова
"Я вас ненавижу. Я сатана!": Родители рассказали о подростке, которого подозревают в поджоге старинной церкви в Кондопоге
Меркель и Путин встретятся в Германии 18 августа
В Германии во время катания на тракторе пострадали 27 человек
При стрельбе в Манчестере ранения получили двое детей
Медики назвали безопасное количество соли для человека
Эксперт объяснил причину резкого увеличения курса доллара на торгах
Путин пока не давал поручений по проработке ответных мер на санкции США
«Я пошел жечь церковь»: Подросток, которого подозревают в поджоге церкви в Кондопоге, сделал это после сигнала с планшета
"Провокации не пройдут": Клинцевич прокомментировал заход эсминца США в Черное море
Все полицейские одного польского города одновременно ушли на больничный
Названы самые популярные городские автомобили 2018 года
Число пострадавших при ЧП на концерте в Испании превысило 300 человек
Aliexpress опроверг массовые блокировки аккаунтов россиян
Эминем побил собственный рекорд скорости чтения рэпа