2018-08-13T15:45:44+03:00
Спорт

Звезды континента: Россия выиграла первый объединенный чемпионат Европы по летним видам

Наша страна - первая по «золоту» с таким отрывом, что можно даже не считать медали, завоеванные легкоатлетами под нейтральным флагом
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Главным героем у гимнастов стал Артур Далалоян, у него три первых места - на брусьях, в опорном прыжке, и в командеГлавным героем у гимнастов стал Артур Далалоян, у него три первых места - на брусьях, в опорном прыжке, и в командеФото: REUTERS
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Никто не рассчитывал, что объединенный ЧЕ-2018, куда организаторы свалили большинство летних видов от плавания до велоспорта, сложится для России так удачно. Легкую атлетику мы вывели за скобки - там до сих пор наши соревнуются под нейтральным флагом. Скептически смотрели на греблю и пожимали плечами вспоминая гимнастов. А в итоге, Россия - первая по «золоту» с таким отрывом, что даже можно не считать медаль, завоеванную «нейтральной» Ласицкене.

А что мы выиграли?

Обычно говорят, не таких турнирах медальный зачет - неофициальный, и его никто не считает. На самом деле это не так. Во-первых, на тех же Олимпиадах считают все и всегда, а во вторых, объединенный чемпионат Европы ради этой таблицы с «золотом», «серебром» и «бронзой» все и придумали. Организаторы четко знали, что будут соревноваться не просто отдельные спортсмены, а целые страны. Но где-то отдельные виды развиты хорошо, а где-то не очень. Так что было решено объединить в одном турнире успешную легкую атлетику с не самой рейтинговой греблей, подкинули где-то популярный, а где-то не очень велоспорт, добавили гимнастику, шлифанули гольфом... И получили мини-Олимпиаду: ну, кто здесь самый крутой на континенте?

Внезапно оказалось, что Россия. 31 золотая медаль (плюс еще одна от Ласицкене в прыжках держим в уме), 19 серебряных, 16 бронзовых. Даже Великобритания далеко позади по «золоту», а про Италию, Нидерланды и Германию вообще не вспоминаем.

Официальный медальный зачет

Официальный медальный зачет Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Официальный медальный зачетФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Кроме того, в нейтральном статусе наши легкоатлеты завоевали 1 «золото», 3 «серебра», 2 «Бронзы». В официальной таблице Евро-2018 они не учитываются.

Ефимова, Колесниченко, Далалоян: кто был героем?

Победу мы себе обеспечили в основном в водных видах спорта. В синхронном плавании мы взяли 8 золотых и 9. И эту 9-ю, честно говоря, просто подарили, чтобы другим тоже было интересно участвовать. Тут наш лидер - Светлана Колесниченко, у нее четыре золотых медали! Россия всех уделала и в плавании. Ровно десять лет мы не выступали так мощно, а главной звездой бассейна Глазго стала Юлия Ефимова - тоже четыре «золота»!

Почин «водоплавающих» поддержали гимнасты. Тут главным героем стал Артур Далалоян, у у него три первых места - на брусьях, в опорном прыжке, и в команде.

Кстати, за победу в зачете по отдельным видам спорта страна получает брусок золота. Нет, это не премиальные, продавать его вряд ли кто-то будет. Просто во такой вот трофей необычной формы.

Россия по видам спорта

Россия по видам спорта Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Россия по видам спортаФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Атлетика оказалась нелегкой

Удивительно и то, что Россия выиграла общий зачет без медалей легкой атлетики. Там у нас дела по-прежнему не очень. Наши спортсмены все еще выступают в нейтральном статусе и непонятно, когда смогут вернуть себе флаг. Не обошлось без свежего допингового скандала, причем на пустом месте: фаворит в прыжках в высоту Данил Лысенко так старательно игнорировал все письма от допинг-офицеров и федерации, что ему записали три пропуска допинг-контроля, отстранили от ЧЕ-2018 и теперь ему грозит два года дисквалификации - впереди суд.

В Берлин на турнир поехало 29 атлетов, и только немногие из них могут считать чемпионат для себя успешным. Возможно, лучшая легкоатлетка мира Мария Ласицкене отшамповала очередное «золото» в прыжках в высоту. Тимур Моргунов сам того не ожидая взлетел при помощи шеста на 6 метров, и завоевал «серебро». А Сергей Шубенков был только вторым на дистанции 110 метров с барьерам. Судьбу медалей решал фотофиниш, Сергей уступил всего 0,002 секунды! Но для него это стало болезненным поражением.

А треть приехавших из России легкоатлетов не прошли н чемпионате Европы даже квалификацию. Стоило тогда туда заявляться под нейтральным флагом?

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