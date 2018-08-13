2018-08-13T15:47:29+03:00
История современности

Пропавший самолет

13 августа 1937 года при попытке перелета через Северный полюс в Америку исчез экипаж прославленного сталинского сокола Сигизмунда Леваневского
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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Последний полет Леваневского не задавался с самого началаПоследний полет Леваневского не задавался с самого начала
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Вновь и вновь возвращаясь в мыслях о тех истаявших днях, листая желтые газетные страницы - отпечатки давних событий, думаю: а ведь виною всему считается трагическое сплетение грозовых обстоятельств, но главная причина все же в другом. В личности, в характере человека, пробившего и возглавившего этот полет. Каков был он, Сигизмунд Леваневский…

Тщеславен - болезненно. Честолюбив бесконечно. И безмерно самонадеян. Любимый пилот Сталина - ведь именно его вождь направил в первый перелет через полюс в Америку, не Чкалова и не Громова… А он обрушился: долетев лишь до Кольского полуострова, приказал второму пилоту Георгию Байдукову, сидящему за штурвалом, поворачивать обратно…

Я встречался с Георгием Филипповичем, он рассказывал о том полете и о самом Леваневском. Размытый акварельный портрет героя обретал более четкие черты и яркие краски. Леваневский в те минуты, когда приказал поворачивать, был необычайно взволнован, даже напуган. Напрасно Байдуков его успокаивал, что опасности в том, что масло выбивает из двигателя, нет - просто перестарались механики, Леваневский пришел в ярость: выхватил маузер: «Поворачивай! Иначе я за себя не ручаюсь!» Вернулись. Каково было на земле это пережить Леваневскому, остается только догадываться. В глазах Сталина он потерпел полный крах.

Байдуков не доверял полностью Леваневскому и тогда, еще в 1935-м, лететь не хотел. И весь экипаж не горел желанием лететь с командиром, которого за его заносчивость и пренебрежительное отношение к аэродромному персоналу не любили откровенно. Знали, как он вспыльчив, как он помнит и не прощает малейшей оплошности, как жесток и непримирим: сторонним мнением пренебрегает и доказать что-либо ему невозможно.

Последний полет Леваневского не задавался с самого начала. Самолет был перегружен - Леваневский хотел свой рейс сделать первым коммерческим и вез на продажу товары. Облегчить машину отказался. Пришло сообщение о мощном циклоне над Арктикой - пренебрег и этим…

Так и вижу их всех, его экипаж, стоящий подле самолета перед тем трагическим вылетом: второй пилот Н. Г. Кастанаев, первый бортмеханик Г. Т. Побежимов, бортмеханик Н. Н. Годовиков, штурман Левченко, радист Н. Я. Галковский и он, Сигизмунд Леваневский, - в белой сорочке, при галстуке и в лакированных штиблетах. В полете он натянет на них унты, но на снимке ему непременно надо было остаться в штиблетах… На всех лицах отрешенность, подавленность. Что каждый из них чувствовал в те минуты, уже никто не узнает…

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