Улыбнемся, отмечая день рождение Митяя

СЕГОДНЯ 15:42 2018-08-13T15:43:47+03:00

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Для большинства зрителей Добрынин - это Дмитрий Александрович Буханкин или просто Митяй из популярнейшего сериала «Сваты». Аудитория помоложе знает актера по роли Николая Семеновича Бакина из спортивного сериала «Молодежка». Образы эти в чем-то схожи - простой мужик из народа, шутник и балагур, с широкой душой и обостренным чувством справедливости. А ведь когда-то Добрынин играл главные роли в боевиках, например, в довольно популярном лет 20 назад фильме «Все, о чем мы так долго мечтали», в котором, кстати, с ним снималась его вторая жена Анна Терехова, дочь знаменитой «миледи» Маргариты Тереховой. Союз с Анной, увы, распался, однако Добрынин продолжает общаться и с ней, и с Михаилом, ребенком Тереховой от ее первого брака, которого Николай усыновил.

Интервью с Михаилом и Анной мы увидим в документальном фильме, посвященном Добрынину, который 17 августа отмечает 55-летие. Разумеется, встретились авторы фильма и с нынешней супругой артиста Екатериной и его дочкой Ниной. Также в картине о неунывающем Митяе расскажут Олеся Судзиловская, Федор Добронравов, Сергей Виноградов, Олеся Железняк и многие другие.

Первый канал, «Николай Добрынин: «Я - эталон мужа», 18 августа, 10:15