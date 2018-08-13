Концерт для фортепиано с подростком

СЕГОДНЯ 15:45 2018-08-13T15:46:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Следить за конкурсом «Евровидение» - добрая весенняя традиция, и даже майское фиаско российской участницы в Лиссабоне не заставит нас забыть о любимом конкурсе в следующем году. Впрочем, нужно ли ждать весны, если уже сейчас можно вновь поболеть за своих на «Евровидении» - правда, не эстрадном, а классическом? Далеко не все зрители знают о том, что Европейский Вещательный Союз проводит не только конкурс поп-исполнителей, но и состязание среди музыкантов, представляющих классическое направление. Здесь, правда, не поют, а играют, зато нет никаких ограничений по выбору инструмента - лауреатами конкурса становились скрипачи, виолончелисты, кларнетист, альтист... Рамки лишь возрастные - к участию допускаются мастера от 12 до 21 года.

В этом году конкурс пройдет уже в 19-й раз. Местом проведения станет столица Шотландии Эдинбург. Схема хорошо нам знакома - сначала два полуфинала, затем - финал. Его мы увидем в прямом эфире и, хочется верить, поболеем за нашего участника, 16-летнего пианиста Ивана Бессонова. Среди его достижений уже есть выход в финал конкурса «Синяя птица», значит, и в финал «Евровидения» юноше пробиться вполне по силам.

«Культура», Финал конкурса молодых музыкантов «Евровидение-2018», 23 августа, 21.30