2018-08-13T15:51:45+03:00
Телевизор

Ап! И шутки у ног моих сели

В эфир возвращается популярное юмористическое шоу Stand Up
Глеб ГУБАРЕВ
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Дмитрий Романов вновь будет шутить по поводу своей внешности, национальности и алчности. Фото: канал ТНТДмитрий Романов вновь будет шутить по поводу своей внешности, национальности и алчности. Фото: канал ТНТ
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По сути, благодаря этому шоу мы познакомились с иноземным понятием stand up и быстро сообразили, что ничего странного и загадочного в нем нет - выходят люди на сцену, читают юмористические монологи. Разве что контакта с публикой и живых, а не занесенных в сценарий эмоций больше, чем в в других веселых телепрограмм. Но именно эта небольшая разница и принесла новому проекту популярность и стабильность - в эфире он держится уже пять лет. У шоу появились и проекты-спутники - сольная программа его ведущего Руслана Белого «Комик в городе» и конкурс «Открытый микрофон», победители которого получали шанс попасть в Stand Up.

В новом сезоне на основную сцену Stand Up выйдут многие из тех, кто прошел суровый отбор «Открытого микрофона» - Андрей Атлас, Вика Складчикова, Андрей Шарапов, Сергей Детков. Ну и о резидентах шоу Stand Up, конечно же, никто не забудет. В свежих выпусках публику будут радовать своими искрометными монологами Алексей Щербаков, Дмитрий Романов, Тимур Каргинов, Юлия Ахметова, Иван Усович и другие мэтры проекта. За музыкальный стэнд-ап, как всегда, будет отвечать экс-звезда команды КВН «Парапапарам» Иван Абрамов.

ТНТ, Stand Up, старт нового сезона. 19 августа, 22.00

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