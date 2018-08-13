«Я могу быть богатой, но это не дает никому права меня обворовывать»: Анастасия Волочкова осталась довольна приговором суда

СЕГОДНЯ 16:05 2018-08-13T16:23:48+03:00

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Уже не раз на страницах «Комсомолки» Анастасия Волочкова рассказывала о своем бывшем водителе Александре Скиртаче, которого ей пришлось уволить.

Причина банальная — по словам артистки, она благодаря своему окружению поймала подчиненного на воровстве.

— Стоило мне повысить Скиртача до должности личного помощника, сразу стали пропадать большие суммы. Он украл у меня миллионы, не довозил мои гонорары до банка, — рассказывала «КП» Анастасия Волочкова. — Пытался нажиться даже на мелочах — присваивал себе деньги, которые предназначались на коммунальные платежи по моей недвижимости, и суммы, которые выделялись мной на ремонт машины.

Последней каплей для артистки стала жуткая история с матерью ее помощника. Скиртач попросил балерину дать ему деньги (205 тысяч рублей) на похороны мамы. Позже выяснилось, что мать мужчины жива и находится у себя дома под Луганском.

Бывший водитель Волочковой Александр Скиртач.Фото: Иван МАКЕЕВ

— Много людей от него пострадали. Скиртач не ожидал, что я не испугаюсь его угроз и пойду до конца, сделаю все, чтобы он ответил перед законом, — говорит артистка.

Сегодня Тверской суд Москвы вынес приговор Александру Скиртачу. Мужчину признали виновным и дали три года условно. Плюс ко всему Александру придется выплатить своей бывшей работодательнице более 370 тысяч рублей.

— Анастасия, вы довольны решением суда?

— Я довольна, что доказана вина Скиртача. Самым главным для меня было общественное осуждение Александра.

Время все расставит на свои места.

Пусть это будет на его совести. Ему присуждено три года условно, поскольку у него маленький ребенок. Действительно — пусть воспитывает его, ребенок не должен страдать.

— Вы видели, что, даже находясь под домашним арестом, Скиртач обзывал вас в Инстаграме?

— Мне рассказывали. Он, насколько я знаю, публиковал мои личные фото с похищенного из офиса компьютера. Документацию обнародовал, которая была только у него, как у моего помощника. Бог ему судья. Мне это напоминает историю принцессы Дианы, когда после ее смерти водитель отдал прессе их личную переписку. Это не делает чести Александру Скиртачу, у которого я была работодателем и исправно платила ему зарплату (около 80 тысяч рублей — Ред.). Мои дорогие, я имею право жить так, как я хочу. Помимо балетного зала и сцены, у меня есть и личная жизнь. Я могу жить, с кем хочу, есть, что хочу, отдыхать, где хочу. Я могу быть бедной или богатой, но это не дает никому права у меня что-то воровать. Я рассказала про все аферы Скиртача только для одного — чтобы другие люди не оказались на моем месте.

Анастасия Волочкова во время судебного заседания.Фото: Иван МАКЕЕВ

— Как думаете, он вернет вам деньги?

— Не знаю. Если вернет, организую на эти деньги благотворительный концерт. Но главное для меня не возвращение этих денег и не упечь его в тюрьму на большой срок, а выявить мошенника и доказать в суде правду. Я бы посоветовала Скиртачу никогда не указывать в своем резюме, что он работал у Анастасии Волочковой. История нашумевшая, громкая, вряд ли найдутся люди, которые захотят взять его на работу.

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