СК России: авиадебошир рейса "Хабаровск-Москва" назвал пассажирку "жабой"
"Арестован мужчина, проявивший агрессию в отношении пассажира на борту авиалайнера сообщением "Хабаровск-Красноярск". Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СК России, и публикует видео с задержанным хулиганом.
По предварительной информации, которая попала в распоряжение "Комсомолки" мужчина слегка выпил, и стал ругаться матом, что не понравилось пассажирам, которые сидели впереди.
СК России: авиадебошир рейса "Хабаровск-Москва" называл пассажирку "жабой".
- Вместо того, чтобы извиниться в ответ на замечание, хулиган стал угрожать пассажирке и членам экипажа. Он называл сидящую впереди него женщину "жабой". Мужчине не понравилось, что его снимают на телефон, и он еще больше рассвирепел, - отметил сотрудник линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска.
"В ближайшее время агрессивному пассажиру планируется предъявить обвинение по статьям: "хулиганство", "применение насилия в отношении представителя власти", и "умышленное повреждение чужого имущества", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения правил поведения как на борту воздушного судна, так и в аэропортах.
"Агрессивные действия неминуемо влекут за собой серьезные последствия в виде уголовной ответственности. А санкции статей уголовного кодекса предусматривают для хулиганов максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В практике Следственного комитета были авиадебоширы, пытавшиеся скрыться в другом государстве, но подобные попытки не увенчались успехом, и все они ответили по закону", - отметила Петренко.
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