2018-08-13T16:25:41+03:00
Происшествия

СК России: авиадебошир рейса "Хабаровск-Москва" назвал пассажирку "жабой"

За пьяные выходки и угрозы на борту самолета хулигану грозит до 7 лет лишения свободы [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Авиадебошир на кадрах съемки. ФОТО СК РФАвиадебошир на кадрах съемки. ФОТО СК РФ
Изменить размер текста:

"Арестован мужчина, проявивший агрессию в отношении пассажира на борту авиалайнера сообщением "Хабаровск-Красноярск". Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СК России, и публикует видео с задержанным хулиганом.

По предварительной информации, которая попала в распоряжение "Комсомолки" мужчина слегка выпил, и стал ругаться матом, что не понравилось пассажирам, которые сидели впереди.

СК России: авиадебошир рейса "Хабаровск-Москва" называл пассажирку "жабой".

- Вместо того, чтобы извиниться в ответ на замечание, хулиган стал угрожать пассажирке и членам экипажа. Он называл сидящую впереди него женщину "жабой". Мужчине не понравилось, что его снимают на телефон, и он еще больше рассвирепел, - отметил сотрудник линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска.

"В ближайшее время агрессивному пассажиру планируется предъявить обвинение по статьям: "хулиганство", "применение насилия в отношении представителя власти", и "умышленное повреждение чужого имущества", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения правил поведения как на борту воздушного судна, так и в аэропортах.

"Агрессивные действия неминуемо влекут за собой серьезные последствия в виде уголовной ответственности. А санкции статей уголовного кодекса предусматривают для хулиганов максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В практике Следственного комитета были авиадебоширы, пытавшиеся скрыться в другом государстве, но подобные попытки не увенчались успехом, и все они ответили по закону", - отметила Петренко.

КАК ЭТО БЫЛО

«Вызывай ОМОН!»: Дебошир, снятый с рейса в Хабаровске, устроил погром в отделении полиции

34-летний хабаровчанин вечером 8 августа собирался лететь в Красноярск. Видимо, на борту самолета мужчине было очень скучно, еще до взлете он начал приставать к пассажирам и бортпроводникам. Последние попытались успокоить агрессивного пассажира, напоминая, что за такое поведение его попросту снимут с рейса (подробности)

На воющего авиадебошира из Хабаровска возбудили уголовное дело

Мужчине, который устроил целое представление сперва на борту самолета, а затем и в отделении полиции, теперь грозит лишение свободы (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Новости 24
Израиль может сорвать проведение конкурса «Евровидение»
Владимир Колокольцев наградил сотрудников полиции – победителей чемпионата Европы
В Москве скончался российский посол в Непале Андрей Будник
Пожар на греческом острове Эвбея бушует уже почти целые сутки
"Это было некрасиво": Газманов прокомментировал слова Вайкуле о Крыме
Пятнадцатилетний поджигатель уникальной церкви в Карелии заранее подготовился к преступлению
Землетрясение в Китае записали на видео
Жесткая посадка Ми-8 в Таджикистане: Погибли трое россиян
Доренко высказал свою версию убийства Владислава Листьева
В Турции арестовали еще одного фигуранта дела об убийстве посла РФ Карлова
"Я вас ненавижу. Я сатана!": Родители рассказали о подростке, которого подозревают в поджоге старинной церкви в Кондопоге
Меркель и Путин встретятся в Германии 18 августа
В Германии во время катания на тракторе пострадали 27 человек
При стрельбе в Манчестере ранения получили двое детей
Медики назвали безопасное количество соли для человека
Эксперт объяснил причину резкого увеличения курса доллара на торгах
Путин пока не давал поручений по проработке ответных мер на санкции США
«Я пошел жечь церковь»: Подросток, которого подозревают в поджоге церкви в Кондопоге, сделал это после сигнала с планшета
"Провокации не пройдут": Клинцевич прокомментировал заход эсминца США в Черное море
Все полицейские одного польского города одновременно ушли на больничный
Названы самые популярные городские автомобили 2018 года
Число пострадавших при ЧП на концерте в Испании превысило 300 человек
Aliexpress опроверг массовые блокировки аккаунтов россиян
Эминем побил собственный рекорд скорости чтения рэпа