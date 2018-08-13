СК России: авиадебошир рейса "Хабаровск-Москва" назвал пассажирку "жабой"

СЕГОДНЯ 16:12 2018-08-13T16:25:41+03:00

За пьяные выходки и угрозы на борту самолета хулигану грозит до 7 лет лишения свободы [видео]

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"Арестован мужчина, проявивший агрессию в отношении пассажира на борту авиалайнера сообщением "Хабаровск-Красноярск". Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СК России, и публикует видео с задержанным хулиганом.

По предварительной информации, которая попала в распоряжение "Комсомолки" мужчина слегка выпил, и стал ругаться матом, что не понравилось пассажирам, которые сидели впереди.

СК России: авиадебошир рейса "Хабаровск-Москва" называл пассажирку "жабой".

- Вместо того, чтобы извиниться в ответ на замечание, хулиган стал угрожать пассажирке и членам экипажа. Он называл сидящую впереди него женщину "жабой". Мужчине не понравилось, что его снимают на телефон, и он еще больше рассвирепел, - отметил сотрудник линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска.

"В ближайшее время агрессивному пассажиру планируется предъявить обвинение по статьям: "хулиганство", "применение насилия в отношении представителя власти", и "умышленное повреждение чужого имущества", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения правил поведения как на борту воздушного судна, так и в аэропортах.

"Агрессивные действия неминуемо влекут за собой серьезные последствия в виде уголовной ответственности. А санкции статей уголовного кодекса предусматривают для хулиганов максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В практике Следственного комитета были авиадебоширы, пытавшиеся скрыться в другом государстве, но подобные попытки не увенчались успехом, и все они ответили по закону", - отметила Петренко.

КАК ЭТО БЫЛО

«Вызывай ОМОН!»: Дебошир, снятый с рейса в Хабаровске, устроил погром в отделении полиции

34-летний хабаровчанин вечером 8 августа собирался лететь в Красноярск. Видимо, на борту самолета мужчине было очень скучно, еще до взлете он начал приставать к пассажирам и бортпроводникам. Последние попытались успокоить агрессивного пассажира, напоминая, что за такое поведение его попросту снимут с рейса (подробности)

На воющего авиадебошира из Хабаровска возбудили уголовное дело

Мужчине, который устроил целое представление сперва на борту самолета, а затем и в отделении полиции, теперь грозит лишение свободы (подробности)