Билеты на самолет лучше купить не позднее вторника

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-13T18:04:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Россияне бросились скупать билеты на самолеты. За последнюю неделю спрос на международные рейсы вырос на треть. Об этом свидетельствуют данные компании Biletix. По словам экспертов, это связано с ростом курсов валют. Тем не менее не все знают, как именно они влияют на стоимость авиаперевозок.

- Валютный курс напрямую влияет на стоимость авиаперелетов на рейсах российских авиакомпаний по международным направлениям, а также на рейсах иностранных авиакомпаний, поскольку все расчеты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В России курс IATA привязан к официальному курсу ЦБ РФ и изменяется еженедельно с округлением в 50 копеек в ночь со вторника на среду, - пояснили в компании Biletix.

Для сравнения, на прошлой неделе внутренний курс IATA для доллара составлял 63,5 рубля, а для евро - 73,5 рубля. Российский Центробанк установил на завтра (14 августа) гораздо более высокие расценки: 68,22 и 77,65 рубля. Поэтому курс IATA должен будет составить 68 рублей для долларов (+7%) и 77,5 рубля – для евро (+5,4%). Это напрямую отразиться на стоимости международных перевозок.

- На фоне падения курса национальной валюты мы рекомендуем приобрести авиабилеты на международные рейсы до вторника включительно, - пояснили в компании Biletix.

Примечательно, что спрос на внутренние рейсы практически не вырос. Изменение курсов валют может повлиять на стоимость перелетов в России лишь косвенно. Здесь резкого роста авиационные эксперты не прогнозируют. Предпосылок для этого нет.

Впрочем, как и не прогнозируют продолжения укрепления доллара и евро финансовые аналитики. По мнению большинства финансистов, на этой неделе курсы валют либо сбалансируются, либо рубль отыграет часть позиций.