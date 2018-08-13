Билеты на самолет лучше купить не позднее вторника
Россияне бросились скупать билеты на самолеты. За последнюю неделю спрос на международные рейсы вырос на треть. Об этом свидетельствуют данные компании Biletix. По словам экспертов, это связано с ростом курсов валют. Тем не менее не все знают, как именно они влияют на стоимость авиаперевозок.
- Валютный курс напрямую влияет на стоимость авиаперелетов на рейсах российских авиакомпаний по международным направлениям, а также на рейсах иностранных авиакомпаний, поскольку все расчеты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В России курс IATA привязан к официальному курсу ЦБ РФ и изменяется еженедельно с округлением в 50 копеек в ночь со вторника на среду, - пояснили в компании Biletix.
Для сравнения, на прошлой неделе внутренний курс IATA для доллара составлял 63,5 рубля, а для евро - 73,5 рубля. Российский Центробанк установил на завтра (14 августа) гораздо более высокие расценки: 68,22 и 77,65 рубля. Поэтому курс IATA должен будет составить 68 рублей для долларов (+7%) и 77,5 рубля – для евро (+5,4%). Это напрямую отразиться на стоимости международных перевозок.
- На фоне падения курса национальной валюты мы рекомендуем приобрести авиабилеты на международные рейсы до вторника включительно, - пояснили в компании Biletix.
Примечательно, что спрос на внутренние рейсы практически не вырос. Изменение курсов валют может повлиять на стоимость перелетов в России лишь косвенно. Здесь резкого роста авиационные эксперты не прогнозируют. Предпосылок для этого нет.
Впрочем, как и не прогнозируют продолжения укрепления доллара и евро финансовые аналитики. По мнению большинства финансистов, на этой неделе курсы валют либо сбалансируются, либо рубль отыграет часть позиций.