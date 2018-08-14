Четверть века вместе со страной

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-13T18:38:33+03:00

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25 ЛЕТ ЛИДЕРСТВА

Говорят, настоящий лидер - это тот, кто в силах помочь другим претворить их мечты в жизнь. Компания «Транснефть» - именно такой лидер. Уже четверть века она в буквальном смысле создает новые направления развития топливно-энергетического комплекса России.

День рождения «Транснефти» - 14 августа 1993 года. Именно в этот день 25 лет назад было принято Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации № 810 об учреждении Акционерной компании по транспорту нефти «Транснефть». Учредитель компании, зарегистрированной в Московской регистрационной палате 26 августа 1993 года, - Правительство Российской Федерации.

Предшественником «Транснефти» с 1970 по 1993 год был бывший советский главк - Главное управление по транспорту и поставкам нефти (Главтранснефть), отвечавшее за перекачку всей добываемой в СССР нефти.

ОТ РЕКОРДА К КРИЗИСУ

Начиная с «пикового» 1988 года, когда годовой объем сдачи нефти в трубопроводную систему составил 599,1 млн. тонн, общая добыча сырья в стране начала неуклонно снижаться. Так, в год своего создания «Транснефть» приняла для транспортировки уже 347,6 млн. тонн, а еще через три года - всего 295,1 млн. тонн. За шесть лет добыча «черного золота» в стране упала в два раза.

Последние на то время крупные трубопроводные проекты были реализованы в промежутке между 1985 и 1990 годом после ввода в эксплуатацию нефтепроводов Красноленинск - Конда, Уренгой - Холмогоры, Чимкент - Чарджоу, Тенгиз - Гурьев - Астрахань - Грозный. Правда, в этот период в основном достраивали уже сооруженные объекты, строительство же новых объектов сошло на нет.

Трубопроводная отрасль страны переживала очевидные экономические трудности, связанные со структурной перестройкой советской экономики и снижением доходов от перекачки одного из важнейших экспортных продуктов.

Цены на «черное золото» постоянно пробивали дно. К февралю 1991 года, когда подошла к концу операция «Буря в пустыне» в Кувейте, стоимость нефти составляла 15 - 17 долларов за баррель.

Порт Приморск в этом году планирует перевалить на экспорт больше 52 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Автор фото: Максим МАРМУР.

ТРУДНОСТИ ДЕВЯНОСТЫХ

После распада СССР в декабре 1991 года последовал «раздел имущества» между бывшими республиками Союза, в результате чего часть нефтепроводов и экспортных портов отошли тем государствам, на территории которых они оказались. Многие российские нефтепроводные объекты были выведены из эксплуатации.

В 1993 году в управлении «Транснефти» из 80 тысяч километров советских нефтепроводов и 572 нефтеперекачивающих станций осталось 44,5 тысячи километров магистралей и 316 НПС.

Экспортный нефтяной поток продолжал идти через латвийский порт Вентспилс и частично через литовский Бутинге. Но теперь за транзит через балтийские страны надо было платить ежегодно сотни миллионов долларов.

По системе «Транснефть» в ее конфигурации 90-х годов экспортировать нефть можно было только по двум направлениям: через морской терминал в Новороссийске - это перевалка максимум 50 миллионов тонн нефти в год и по построенному в 60-х годах нефтепроводу «Дружба». Это еще 50 миллионов тонн. Все.

Не стоит забывать и о геополитических рисках. Единственный морской порт и одинокая транзитная труба, проходящая через сопредельные страны, означали серьезную зависимость от внешних факторов и предоставляли слишком узкий коридор в принятии стратегических решений.

Внутри страны на смену государственным нефтедобывающим предприятиям пришли частные акционерные общества, стремившиеся получить «доступ к трубе» и реализовать таким образом свой потенциал, в первую очередь экспортный. В то время поставки нефти для государственных нужд были сокращены до 20% ее добычи, остальные 80% нефтяники имели право реализовывать самостоятельно, и бизнесмены вовсю пользовались предоставленной им свободой. Ограничивал их только запрет на 100-процентный вывоз сырья из России. Иначе все «черное золото» утекло бы за границу - цены там были выше.

В те годы «Транснефть» начала выполнять свою важнейшую координирующую функцию в организации движения нефтяных потоков по территории России. Необходимо было учитывать, что в условиях весьма либеральных правил игры для полутора десятков новообразованных нефтяных компаний зачастую возникали существенные сложности во взаимоотношениях между владельцами и потребителями сырья. Например, за пару месяцев летней навигации нужно было во что бы то ни стало обеспечить топливом районы Севера, Камчатки и Дальнего Востока. Каждый день проволочек и промедления в поставках грозил обернуться настоящей катастрофой для жителей этих регионов.

Трубопроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан строилась в сложнейших климатических условиях. Автор фото: Руслан ШАМУКОВ

У ИСТОКОВ БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ

С 1999 года добыча нефти в России начинает расти. В 2000 году нефтяники сдали в систему «Транснефть» 314,8 млн. тонн. Становится очевидным, что после десятилетия строительного простоя требуется масштабное изменение конфигурации трубопроводной системы, отвечающей новым экономическим реалиям и, что самое важное, - новому стратегическому подходу руководства страны к принципам обеспечения интересов России на постсоветском пространстве и в мире в целом.

Благодаря принятым зачастую волевым решениям в самом начале нулевых были последовательно построены перемычка от нефтебазы Махачкалы до точки врезки в магистральный нефтепровод Баку - Новороссийск для обеспечения надежного транзита азербайджанской нефти через российскую территорию, а также транспортировки казахстанской и туркменской нефти через порт Махачкала в направлении Новороссийска.

Летом 2001 года было завершено строительство 259-километрового нефтепровода Суходольная - Родионовская, позволившего транспортировать российскую нефть в обход украинской территории. В декабре того же года была введена в строй первая очередь Балтийской трубопроводной системы, связавшая месторождения Западной Сибири, Тимано-Печоры и Урало-Поволжья с портом Приморск - первым российским экспортным терминалом на побережье Балтийского моря. За пять лет мощность БТС была доведена с 12 до 74 млн. тонн в год.

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

2006 год стал одним из ключевых в истории компании: началось строительство грандиозной по своим масштабам и технической сложности трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан. Еще в 2003 году «Транснефть» предложила создать гигантский трубопровод, который позволил бы ускорить освоение месторождений Восточной Сибири и наладить поставку нефти на российские НПЗ, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Первый стык трубопроводной системы ВСТО был сварен 28 апреля 2006 года в районе Тайшета, а уже в декабре 2009-го в новом порту Козьмино были отгружены первые 100 тысяч тонн нефти. Сейчас порт превратился в мощный нефтеналивной терминал и способен принимать крупнотоннажные танкеры, о чем было сложно даже мечтать еще десять лет назад. В 2017 году через Козьмино экспортировано 31,7 млн. тонн российской нефти.

Построен и успешно функционирует нефтепровод-отвод от ВСТО - Сковородино - граница КНР, способствующий укреплению позиций России на китайском нефтяном рынке.

В 2009 - 2012 годах «Транснефть» реализовала проект строительства второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), предоставивший отечественным нефтяникам третий по счету морской экспортный терминал в течение 10 лет.

В 2011 году введен в эксплуатацию нефтепровод Пурпе - Самотлор - связующее звено между западной и восточной частями российской нефтепроводной системы, а в 2016 году - участок Заполярье - Пурпе для транспортировки нефти с новых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края.

Тогда же, в 2016 году, «Транснефть» завершила строительство нефтепровода Куюмба - Тайшет, предназначенного для подключения к системе ВСТО нефти с Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторождений.

После завершения процесса интеграции в «Транснефть» российской нефтепродуктопроводной системы компания активно модернизирует и развивает производственные мощности для транспортировки светлых нефтепродуктов. В 2016 году завершен проект «Север-15» для увеличения экспортных поставок дизельного топлива через порт Приморск до 15 млн. тонн в год и начата реализация проекта «Север-25».

В 2017 году завершен проект «Юг-1» и первый этап проекта «Юг-2» для поставок дизельного топлива на внутренний рынок, а также в страны Европы через порт Новороссийск в объеме до 6 млн. тонн в год.

«Транснефть» также успешно работает над увеличением поставок бензина, дизтоплива и авиационного керосина в Московский регион в объеме до 14 млн. тонн в год.

Специалисты АО «Транснефть-Диаскан» осуществляют диагностику трубопроводов с помощью внутритрубных инспекционных приборов собственного производства, которые по своим параметрам - на уровне лучших мировых образцов, а некоторые не имеют аналогов в мире.

ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ

25-летняя история развития «Транснефти» является неотъемлемой частью новейшей истории отечественной нефтяной отрасли и России в целом.

Компания вместе со всей страной преодолела перманентный кризис и угрозу распада в 90-х, выработала собственную долгосрочную стратегию на основе национальных интересов и к середине 2000-х вошла в фазу устойчивого роста.

Проекты, реализация которых в конце XX века казалась несбыточной мечтой, сегодня являются мощными двигателями российской экономики.

С момента своего создания «Транснефть» транспортировала 10,1 миллиарда тонн нефти, а нефтепродуктов за последние 10 лет перекачано более 300 миллионов тонн.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Транснефть» - крупнейшая в мире нефтепроводная компания.

Протяженность ее магистральных нефтепроводов составляет 51,5 тысячи километров, магистральных нефтепродуктопроводов - 16,9 тысячи километров.

По системе «Транснефти» перекачивается 84% добываемой в России нефти и 26% производимых в стране светлых нефтепродуктов.

По данным на декабрь 2017 года, «Транснефть» занимала первое место в мире по ключевым производственным показателям среди профильных компаний (хранение и транспортировка нефти и газа). В глобальном рейтинге 250 крупнейших нефтегазовых и энергетических корпораций мира американского агентства S&P Global Platts (The S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings) «Транснефть» заняла 14-е место, поднявшись на девятнадцать позиций с 33-го места в 2016 году.

Численность работников системы «Транснефть» - более 114 тыс. человек.