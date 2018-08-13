Археологи: первых людей погубила лень

СЕГОДНЯ 20:22 2018-08-13T20:29:33+03:00

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Нам мало что известно о характере людей, который жили сотни тысяч лет назад. Однако археологам из Австралийского национального университета удалось сделать любопытное открытие в этой области. Команда исследователей под руководством профессора Кери Шиптон раскапывала древние поселения в Саудовской Аравии, неподалеку от городка Саффаках (Saffaqah), он располагается в 200 километрах от столицы государства Эр-Рияда. Там обитали представители Homo erectus - человека прямоходящего. Он появился как вид 1,9 млн лет назад, а исчез совсем недавно по историческим меркам, несколько десятков тысяч лет назад. Это первый вид людей, который покинули Африку - колыбель человечества и через Ближний Восток отправился заселять Европу и Азию. Они уже умели готовить пищу на огне, использовали шкуры животных в качестве одежды и, конечно, могли создавать каменные инструменты.

Стоянка Саффаках была бойким местом во время раннего каменного века. Она являлась своего рода плацдармом, откуда первые африканские мигранты расселялись по белу свету.

За время раскопок там было обнаружено около 8000 каменных орудий труда: ручные рубила, скребки и топоры. Дело в том, что миллион лет назад Аравийский полуостров отнюдь не представлял собой пустыню. Климат был более влажным, землю покрывала довольно буйная растительность. А сама стоянка Саффаках находилась в долине между двух ныне высохших рек. Так что эректусам было где помахать топором.

Однако Кери и его коллеги обратили внимание на одну особенность: подавляющее большинство орудий были изготовлены из андезита - это вулканическая горная порода. Вероятно, булыжники андезита просто выносило к стоянкам эректусов течением рек, поскольку заготовки были не очень хорошего качества - слишком массивные неправильной формы. Плюс проблема в том, что андезит плохо поддается обработке. В то же время, буквально в 5-7 километрах от стоянки на поверхность выходили скальные породы с месторождениями жильного кварца, гранита и риолита - пород, которые гораздо лучше подходят для создания инструментов.

- Одна из стоянок, которую мы раскапывали, находилась прямо у подножья небольшой скалы, на ее вершине можно было найти качественный камень, - говорит профессор Шиптон. - Однако мы не обнаружили никаких попыток устроить здесь каменоломню. Сложилось ощущение, что древние люди брали в обработку камни, которые просто валялись у них под ногами. Они знали, что в нескольких минутах ходьбы, там наверху, есть заготовки лучшего качества. Но им было просто лень. Они, вероятно, думали: зачем себя утруждать? И так сойдет! Эта стратегия наименьших усилий привела к тому что на протяжении сотен тысяч лет у этих людей не наблюдалось никакого прогресса в производстве каменных инструментов.

В отличие от эректусов, их конкуренты неандертальцы и Homo Sapiens (это мы с вами) проделывали огромные расстояния, чтобы достать сырье самого лучшего качества. Например, на весь Ближний Восток насчитывалось всего 3 карьера, где добывали обсидиан - необыкновенно острое и прочное вулканическое стекло. Но сапиенсы совершали паломничества за тысячи километров, чтобы достать самое совершенное, на тот момент, орудие.

Лень и консерватизм оказались плохими помощниками. Поэтому когда Аравийский полуостров стал превращаться в пустыню, наши родственники не смогли приспособиться к изменениям и погибли. Причем речь не только об аравийской популяции. Ленивые эректусы не выдержали конкуренции с более трудолюбивыми видами людей по всему миру и вымерли примерно 70 тысяч лет назад. Выходит, прав был Фридрих Энгельс, утверждавший, что именно труд сделал из обезьяны человека.