Бузова надела купальник, как у Бората

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-13T21:22:31+03:00

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У Ольги Бузовой отличная фигура - это факт. Прииска может позволить себе любой наряд, что она с удовольствием и делает. А сейчас, когда она ещё и подзагорела во время летних гастролей, тем более. Главная героиня шоу «Замуж за Бузову», которое в скором времени появится на одном из телеканалов, порадовала своих подписчиков фото в экстремальном купальнике незадолго до концерта в Геленджике. Две ленточки с почти не прикрывали ее бюст, заканчиваясь на стрингах салатового цвета.

Все бы ничего, но вот только люди сразу узнали в нем жёсткий вариант купального костюма Бората. Напомним, что в подобном герой Саши Барона Коэна щеголял в фильме 2006-го года «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». Тогда этот купальник стал, как сейчас говорят, мемом - народ тут же начал скупать такие же манкини ради прикола. Хотя они и попали в список самых омерзительных купальников, которые лучше никогда не надевать на пляж.

Но купальник Ольги не понравился ее подписчикам по другим причинам - многие сочли его слишком вызывающим и не подходящим для ее форм. «Оденься, не позорь себя!», «Надеюсь, это не концертный костюм», «То чувство, когда тебе нет 20 лет, а грудь больше чем у Бузовой». Некоторые решили, что снимок был обработан в фоторедакторе. И правда - круглые серьги куда-то частично испарились. Ольга объяснила этот феномен - мол, снято на телефон в режиме «портрет», поэтому так вышло. Но не всех это убедило.