2018-08-13T22:04:31+03:00
Спорт

Спартак - ПАОК 14 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча 3-го квалификаионного раунда Лиги Чемпионов

Футбол, матч Спартак - ПАОК 14 августа 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 августа 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3-го квалификаионного раунда Лиги Чемпионов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" и ПАОК играли неделю назад в Греции."Спартак" и ПАОК играли неделю назад в Греции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты московского "Спартака" во вторник, 14 августа, сыграют важный для себя матч. В поединке 3-го квалификационного раунда "красно-белые" сойдутся в битве с греческим ПАОК. Москвичи проиграли неделю назад в Греции и теперь им нужно отыграть разницу в один гол, чтобы пройти в следующий отборочный раунд турнира. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - ПАОК 14 августа.

Статистика личных встреч Спартак - ПАОК 14 августа

"Спартак" и ПАОК играл между собой лишь один раз - это было неделю назад, 8 августа. Москвичи уступили со счетом 2:3.

Прогнозы на матч Спартак - ПАОК 14 августа

"Спартак" - номинальный фаворит поединка против команды ПАОК.

Трансляция матча Спартак - ПАОК 14 августа

Трансляция матча Спартак - ПАОК 14 августа 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 20:25 по московскому времени.

Спартак - ПАОК 14 августа 2018.

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