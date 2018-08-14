Что происходит с валютой? Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
Главные темы:
- Наталья Поклонская вышла замуж.
- Что происходит с валютой? Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года.
- «Аэрофлот» раскритиковал систему подготовки пилотов в России.
- Самые надоедливые и приставучие песни 2018 года: составляем рейтинг вместе с радиослушателями.
- Никас Сафронов высказал всё, что думает про Ольгу Бузову.
- В коридорах власти. Итоги понедельника и предстоящая поездка Путина в Берлин.
- Обзор прессы.
- Большинство россиян получают "белую" зарплату, показал опрос.
- Новости спорта.
- Власти Санкт-Петербурга готовы рассмотреть возможность подачи заявки на проведение летней Олимпиады.
Что происходит с валютой? Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года