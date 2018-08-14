СЕГОДНЯ 07:05 2018-08-14T16:59:35+03:00

Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной

Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной

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Главные темы:

- Наталья Поклонская вышла замуж.

- Что происходит с валютой? Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года.

- «Аэрофлот» раскритиковал систему подготовки пилотов в России.

- Самые надоедливые и приставучие песни 2018 года: составляем рейтинг вместе с радиослушателями.

- Никас Сафронов высказал всё, что думает про Ольгу Бузову.

- В коридорах власти. Итоги понедельника и предстоящая поездка Путина в Берлин.

- Обзор прессы.

- Большинство россиян получают "белую" зарплату, показал опрос.

- Новости спорта.

- Власти Санкт-Петербурга готовы рассмотреть возможность подачи заявки на проведение летней Олимпиады.