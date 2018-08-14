Рубль начал укрепляться, в детском лагере запретили песни Бузовой и Киркорова, а Поклонская тайно вышла замуж
Главные темы:
- Доллар и евро потеряли в стоимости почти по полтора рубля. Сможет ли Россия отказаться от доллара?
- Конгресс США опубликовал законопроект о новых антироссийских санкциях.
- Приказ спалить уникальную Успенскую церковь 15-летний поджигатель мог получить из соцсети.
- Собянин предложил обязать таксистов работать только с российскими правами.
- Почему Поклонская вышла замуж тайно?
- Вайкуле назвала условия для выступления в Крыму.
- Посетившие Крым европейские политики свидетельствуют: Вайкуле врет.
- В детском лагере запретили песни Бузовой и Киркорова.
Рубль начал укрепляться, в детском лагере запретили песни Бузовой и Киркорова, а Поклонская тайно вышла замуж