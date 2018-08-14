2018-08-15T02:50:25+03:00
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Рубль начал укрепляться, в детском лагере запретили песни Бузовой и Киркорова, а Поклонская тайно вышла замуж

Обсуждаем главные новости вместе с Еленой Афониной, журналистами «Комсомольской правды» и экспертами
Елена ЧИНКОВАЕлена АФОНИНАКирилл БРЕВДОЕвгения КОРОБКОВААлексей БОЯРСКИЙ
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Обсуждаем главные новости вместе с Еленой Афониной, журналистами «Комсомольской правды» и экспертамиОбсуждаем главные новости вместе с Еленой Афониной, журналистами «Комсомольской правды» и экспертами
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Главные темы:

- Доллар и евро потеряли в стоимости почти по полтора рубля. Сможет ли Россия отказаться от доллара?

- Конгресс США опубликовал законопроект о новых антироссийских санкциях.

- Приказ спалить уникальную Успенскую церковь 15-летний поджигатель мог получить из соцсети.

- Собянин предложил обязать таксистов работать только с российскими правами.

- Почему Поклонская вышла замуж тайно?

- Вайкуле назвала условия для выступления в Крыму.

- Посетившие Крым европейские политики свидетельствуют: Вайкуле врет.

- В детском лагере запретили песни Бузовой и Киркорова.

Рубль начал укрепляться, в детском лагере запретили песни Бузовой и Киркорова, а Поклонская тайно вышла замуж

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