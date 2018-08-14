Съемочная группа сериала "Нарко" сбежала из Колумбии от Эскобара

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-14T01:39:45+03:00

Четвертый сезон не будет завершать историю картеля Кали, а отправится в Мексику

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Компания Netflix сделала официальное по поводу продолжения телесериала "Нарко". Телебоссы решили, что четвертый сезон сериала, посвященного деятельности известных на весь мир наркокартелей, будет перезагрузкой проекта, или даже отдельным сериалом. И называться он будет по-другому - "Нарко. Мексика" .

Если действие первых трех сезонов "Нарко" происходило в Колумбии, то первый сезон «Нарко: Мексика» переезжает из Северной Америки в Южную, из Колумбии в Мексику. Ну и для развития сюжета, чтобы снова начать историю с ее отправной точки, наркоторговцы снова вернутся в прошлый век, в начало 80-х.

Известен и "герой" перезагруженнх "Нарков" - это картель в Гвадалахаре, могущественный мексиканский наркокартель, действовавший в 1980—1989 годах. Был основан Рафаэлем Каро Кинтеро, Мигелем Анхелем Феликсом Гальярдо и Эрнесто Фонсекой Карильо с целью трафика героина и марихуаны в Соединенные Штаты. Один из первых мексиканских наркокартелей, сотрудничавших с колумбийской наркомафией.

Ну и чтобы окончательно не героизировать плохих парней, главными действующими персонажами вновь станут бравые агенты отдела по борьбе с наркотиками во главе с Кики Камареной (актер Майкл Пенья), переехавшим с семьей из Калифорнии в Мексику и наметившим на этот раз целью наркобарона Феликса Гальярдо (актер Диего Луна).

Кроме Пеньи и Луны, в "Мексике" отметится актер Алехандро Эдда, известный по сериалу "Бойтесь ходячих мертвецов". Ему досталась роль Хоакина Гусмана Лоэра. Эдда сыграет Хоакина в молодости, когда тот еще был помощником у Гальярдо, а не знаменитым главой картеля Синалоа Эль Чапо. А к роли наркоторговца Амадо Каррильо Фуэнтеса, появлявшегося в предыдущих сезонах "Нарко", вновь вернется Хосе Мария Яспик.

Почему Netflix решил забросить сюжетную линию Кали и переехать в Мексику, неизвестно. Говорят, что на решение повлияли угрозы со стороны родственников Эскобара.

Так ли это или нет, но и Мексике Netflix совсем не ждали. В 2017 году там застрелили члена съемочной группы. Тело 37-летнего ассистента продюсера Карлоса Муньоса Портала со следами от пуль нашли в пустыне недалеко от Мехико. Мужчину застрелили, когда он подбирал новые места для съемок. Портал приехал в Мехико на своей машине, чтобы сделать фотографии мест для съемок. Через несколько часов полицейские нашли его тело со следами от пуль.

Брат Эскобара, услыхав эту новость, тут же посоветовал съемочной группе нанять себе киллеров, Так, мол, будет проще.

Четвертый сезон, несмотря на эти поистине сложные для съемок условия, выйдет в 2018 году.