Ани Лорак впервые обратилась к поклонникам после новости об изменах мужа

СЕГОДНЯ 12:34 2018-08-14T12:38:04+03:00

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Пожалуй, самой обсуждаемой светской новостью лета стала информация о предполагаемой измене супруга Ани Лорак - Мурата Налчаджиоглу с киевским дизайнером Яной Беляевой. Несмотря на то, что поклонники осудили такое поведение супруга звезды и посоветовали певице развестись с ним, ни один из участников этой истории эту щекотливую ситуацию долгое время никак не комментировал. Наконец, на прошлой недели высказался Мурат, попросив в своем инстаграме «не оценивать его поступки со своей точки зрения». А теперь высказалась и Ани. Певица написала: «За всё, что у меня есть, я благодарна Богу! За друзей и врагов, за учителей и помощников. Благодаря испытаниям я являюсь тем человеком, которым я есть сейчас»(Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

Лорак не делала конкретных заявлений по поводу измен, но подписчики уверены, что певица высказалась именно о ситуации в семье.

Напомним, ранее отец певицы Мирослав Куек заявил, что Ани и Мурат вместе, а сплетников попросил не раздувать скандал и не рушить семью.

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