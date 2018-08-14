«Мисс Россия-2004» родила дочь бывшему мужу Седоковой

СЕГОДНЯ 12:52 2018-08-14T12:56:33+03:00

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Всего лишь месяц назад закончился суд, где бывший муж Анны Седоковой – Максим Чернявский делил опеку над дочерью с Анной Седоковой, как выяснилось, что он снова стал отцом. И снова папой дочери. Второго ребенка бизнесмену, проживающему сейчас в США, родила «Мисс Россия-2014» Дарья Сидорова. Молодых людей в свое время познакомила Анастасия Решетова, которая была соперницей Сидоровой на «Мисс Россия-2014». На конкурсе Дарья представляла город Новосибирск.

Пока неизвестно, сделает ли Максим любимой предложение руки и сердца. Но судя по всему, молодым родителям в ближайшее время будет не до организации свадьбы, их ожидают приятные хлопоты с новорожденной малышкой. А вот экс-супруга Максима Анна Седокова пока одинока. Она не скрывает этого и часто пишет в соцсети о том, что хочет найти себе вторую половинку.

«Я часто сталкиваюсь с тем, что у мужчин любовь к ребенку напрямую связанна с качеством любви к маме. Чем сильнее мужчина любит женщину, тем сильнее у него связь с их общими детьми. У нас же, девочек, это абсолютно, как мне кажется, не связанно. Мы просто любим своих деток. Иногда, даже вопреки чувствам к мужчине», — писала Анна недавно в «Инстаграме».

Еще недавно Седокова находилась не в самых лучших отношениях с Максимом Чернявским. Бывшие супруги не могли поделить дочь Монику. Седокова на протяжении длительного времени была лишена встреч с наследницей, а если свидания и случались, то они были короткими и в присутствии постороннего человека. Позже этот сложных вопрос был решен: обе стороны подписали мировое соглашение, и теперь Моника имеет возможность видеть и маму, и папу.