Полина Гагарина откровенно высказалось о шоу «Голос»

СЕГОДНЯ 13:52 2018-08-14T13:55:02+03:00

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Уже скоро стартует новый телевизионный сезон и проект «Голос. 60+», наставниками которого станет Леонид Агутин, Пелагея, Меладзе и еще один инкогнито: известная персона, имя которого пока не называется. В новом сезоне обещают, что зрителей ждет масса всего интересного. А тем временем, бывший член жюри шоу "Голос" Полина Гагарина заявила, что проект не потеряет своей актуальности и, несмотря на количество сезонов, не надоест телезрителям еще очень долго.

"В Америке и Европе, по-моему, уже не седьмой и не восьмой "Голос". Поэтому, мне кажется, актуальность проекта очевидна. Его смотрят, любят, ждут и обожают, и в пятницу бегут к экранам телевизоров", - сказала Гагарина в интервью ТАСС. Певица отметила, что и сама любит смотреть шоу:

"Я как зритель и, как человек, который был там в жюри, обожаю этот проект и считаю его всегда актуальным, сколько бы сезонов не было. Смотреть на талантливых людей, на их горящие глаза - это как смотреть на огонь, никогда не надоедает".

Напомним, чуть ранее, в мае 2018 года еще один член жюри шоу Леонид Агутин заявил, что, по его мнению, "Голос" надо закрыть "на какое-то время". Видимо, чтобы зритель успел соскучиться по этому формату. Что, впрочем, не помешало музыканту дать согласие на участие в новом "Голосе".

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Как уже писала «КП», проект «Голос.60+» — ответвление, в Европепроизводители формата назвали его The Voice Senior. Укороченная версия магистрального «Голоса», седьмой сезон которого стартует в сентябре. В эфир выйдет всего четыре выпуска шоу, видимо, чтобы не рисковать здоровьем участников. Ведь петь в проекте будут артисты и артистки старше 60 лет. Необязательно профессиональные — придут и учителя, и инженеры, и военные в отставке, и один гусляр, и даже известные широкому зрителю персоны. (подробности)