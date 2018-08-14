2018-08-14T15:07:45+03:00
Здоровье

Сходят с ума и набирают лишние килограммы: проживание в однушках опасно для здоровья

Особенно сильно нехватка личного пространства может сказаться на детях
Ольга АНТОНОВА
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Специалисты рекомендуют родителям со всей серьезностью подойти к вопросу расширения жильяСпециалисты рекомендуют родителям со всей серьезностью подойти к вопросу расширения жильяФото: Иван ПРОХОРОВ
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Пока большинство россиян мечтает хотя бы об однокомнатной квартире, маленькой, но своей, ученые пришли к выводу, что тесное жилье может приводить к расстройствам психики, развитию нервозов и депрессии. Что в свою очередь, ведет к набору лишнего веса. Кроме того, проживание в однушках способствует быстрому распространению инфекций.

Главная причина дискомфорта – обделенность личным пространством. У детей при отсутствии достаточного пространства для жизни наблюдаются хронические респираторные недуги – это прямое следствие сниженного иммунитета. Кроме того, из-за ограниченности в движении у них может развиться ожирение. Все потому что нет простора для движения. Плюс, дети растущие в ограниченных жилищных условиях более замкнуты, у них чаще, чем у других сверстников развиваются комплексы и нервозы.

Специалисты рекомендуют родителям со всей серьезностью подойти к вопросу расширения жилья к тому времени, когда детям исполнится восемь-девять лет. Кроме того, медики советуют жильцам однушек больше заниматься спортом и каждый день посвящать час уличным прогулкам.

Однако, несмотря на такие выводы ученых, спрос на студии и однушки, упавший в начале прошлого года, возвращается. Этому способствует, как отмечают эксперты, снижающаяся ставка по ипотеке, которая дает возможность покупать первое жилье молодым семьям.

По данным специалистов, последние три года доля продаж студий в новостройках составила 25-30%, то есть каждая четвертая квартира – это студия. Первое место уверенно держат однушки: на них приходится около 40% всех сделок.

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