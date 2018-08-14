Тетя Влада Соколовского о скандальном разводе: «Его поступки и правда отвратительны...»

СЕГОДНЯ 16:11 2018-08-14T16:29:10+03:00

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Это лето ознаменовалось чередой громких скандалов в звездных семействах. Сначала в караоке с красивой брюнеткой застукали мужа Ани Лорак, на свет всплыли факты о его многочисленных изаменах, а потом громкое заявление о разводе также из-за измен мужа сделала певица Рита Дакота. И хотя звезда заявила, что у нее есть все доказательства походов Влада Соколовского налево и планирует через суд делить имущество, сам супруг продолжает хранить молчание. Молчат и родители «фабриканта». Единственный, кто прокомментировал развод стала тетя Влада Соколовского, заявив, что в разводе всегда виноваты оба супруга.

«Я ни в коем случае не оправдываю Влада, его поступки и правда отвратительны. Но вы знаете только одну из двух правд... — написала родственница Соколовского в Сети. — Могу сказать, что жизнь — штука долгая, и в ней бывает всякое. И, когда случаются подобные ситуации, нельзя винить только одну сторону...»

Она также сообщила, что всегда гордилась Владом, и ей очень тяжело пережить сложившуюся ситуацию, которую невозможно «принять и осознать». С её точки зрения, главной ошибкой племянника стало то, что он слишком рано женился. Но, тем не менее, тетя Соколовского настаивает на том, что Влад и Рита — родственные души, и у них подрастает замечательная дочка Мия, ради которой супругам стоит помириться.

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Также звезда попросила поклонников не писать гадостей и проклятий в адрес Влада. "Моя боль однажды утихнет и останется только благодарность за рост, за опыт, за все светлое, что было у меня к нему, и, наконец, за самую главную ценность нашего союза – за нашу дочь. Мое отношение к нему как к мужчине – мое личное дело, но мое отношение к нему как к отцу моего ребенка всегда будет в высшей степени уважительным", – сообщила Дакота. Певица уже решила, что не будет препятствовать его общению с дочерью. (подробности)

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Сейчас Рита и Влад собираются делить совместно нажитое имущество – не так давно артисты стали обладателями пятикомнатной квартиры в центре Москвы. Всего за год, даже несмотря на рождение дочки, они сумели выплатить ипотеку. В мае этого года Рита радостно делилась с поклонниками в соцсетях советами, как побыстрее рассчитаться с долгами. Певица рассказывала, что они с Владом пересмотрели бюджет и отказались от многих трат. (подробности)