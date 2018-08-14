Мясо из Австрии и личный повар: жизни собаки Любови Успенской позавидуют многие

СЕГОДНЯ 16:33 2018-08-14T16:38:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Кажется, долгая жизнь в США не прошла бесследно для Любови Успенской и она переняла многие привычки и причуды западных звезд. Так, видимо, вдохновившись примером Кайли Дженнер, которая построила для своих четвероногих питомцев целый особняк, русская королева шансона завела для своего любимца – йоркширского терьера Фрэнки Джуниора отдельного повара.

"Фрэнки Джуниор – младший обожает тусоваться и путешествовать, поэтому я всегда вожу его с собой на гастроли, – призналась певица в интервью. – Для собачки самое главное – не нервничать, чтобы всегда была рядом мама. Он спит со мной, а на ручках любит сидеть у помощницы".

Режиму йоркширского терьера и заботе, которой его окружили, можно только позавидовать. Например, ест песик исключительно органическую курятину, которую привозят на заказ из Австрии.

"Американское или французское мясо ему не нравится – не знаю, что туда колют. Возим с собой еду для Фрэнки в специальном холодильнике и свежую еду готовим ему на плите каждый день", – пояснила артистка. Как сообщает газета "Мир новостей", с Успенской на гастроли выезжает специально обученный повар, который стряпает завтраки, обеды и ужины для любимца звезды.