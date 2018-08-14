2018-08-14T18:40:30+03:00
Звезды

Сильно постройневшая Летучая раскрыла секрет, от чего отказалась, чтобы ее тело «уже через 2 недели подтянулось»

Фигура телеведущей восхищает
Ольга АНТОНОВА
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Елена Летучая поделилась с подписчиками своего инстаграма фото в купальнике.Елена Летучая поделилась с подписчиками своего инстаграма фото в купальнике.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Елена Летучая своим примером опровергает мнение медиков о том, что после 30 лет женщина ежедневно набирает по 400 грамм жира. Мол, обменные процессы в организме замедляются и к представителям прекрасного пола неминуемо «налипают» лишние кг.

Елене Летучей – 39 лет, и она стройна на зависть многим. На днях, бывшая ведущая скандального телепроекта опубликовала фото в купальнике, где показала идеальные формы. Очевидно, что спортивная фигура дается Летучей не без труда, это и диеты, и регулярные тренировки, но и результат того стоит. Кроме того, сама ведущая призналась подписчикам в Инстаграме, что за последние три с половиной месяца заметно постройнела благодаря простому, но эффективному способу. Красавица-блондинка, несмотря на свою любовь к десертам, перестала есть продукты с сахаром. Елена поведала, что это для нее «самое серьезное испытание в жизни».

«Уже через 2 недели я увидела, как подтягивается мое тело, разглаживается кожа и ее цвет изменяется. И да! Я хочу прекрасно выглядеть в свои 39 (и не только), и я хочу быть желанной, и чтобы мужчины оборачивались мне вслед», — поведала Летучая.

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3,5 месяца без сахара-это самое серьёзное испытание в жизни!
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Елена отметила, что решила изменить свой рацион еще и ради здоровья.

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