Сильно постройневшая Летучая раскрыла секрет, от чего отказалась, чтобы ее тело «уже через 2 недели подтянулось»

СЕГОДНЯ 18:33 2018-08-14T18:40:30+03:00

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Елена Летучая своим примером опровергает мнение медиков о том, что после 30 лет женщина ежедневно набирает по 400 грамм жира. Мол, обменные процессы в организме замедляются и к представителям прекрасного пола неминуемо «налипают» лишние кг.

Елене Летучей – 39 лет, и она стройна на зависть многим. На днях, бывшая ведущая скандального телепроекта опубликовала фото в купальнике, где показала идеальные формы. Очевидно, что спортивная фигура дается Летучей не без труда, это и диеты, и регулярные тренировки, но и результат того стоит. Кроме того, сама ведущая призналась подписчикам в Инстаграме, что за последние три с половиной месяца заметно постройнела благодаря простому, но эффективному способу. Красавица-блондинка, несмотря на свою любовь к десертам, перестала есть продукты с сахаром. Елена поведала, что это для нее «самое серьезное испытание в жизни».

«Уже через 2 недели я увидела, как подтягивается мое тело, разглаживается кожа и ее цвет изменяется. И да! Я хочу прекрасно выглядеть в свои 39 (и не только), и я хочу быть желанной, и чтобы мужчины оборачивались мне вслед», — поведала Летучая.

elenapegas 3,5 месяца без сахара-это самое серьёзное испытание в жизни!

Елена отметила, что решила изменить свой рацион еще и ради здоровья.