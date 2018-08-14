2018-08-14T07:47:34+03:00
Спорт

Артем Дзюба: "Хотел уехать в Англию, но меня "кинул" агент. Я остаюсь в "Зените"

Форвард сборной России после победной игры в Казани поведал о продолжении своей карьеры
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Артем Дзюба поведал о продолжении своей карьеры.Артем Дзюба поведал о продолжении своей карьеры.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Артем Дзюба в Казани стал одним из главных героев матча 3 тура против казанского "Рубина" (1:0). Именно он сделал голевую передачу на Александра Ерохина в эпизоде с победным голом. После матча Дзюбу, который стал кумиром миллионов россиян после чемпионата мира 2018, долго не отпускали фанаты со стадиона "Казань Арена".

Все хотели сфотографироваться или получить автограф от Дзюбы. Про которого еще до начала матча говорили о том, что он может уехать из Санкт-Петербурга в зарубежный клуб. Более того, даже называлась конкретная команда - турецкий "Галатасарай". Но после матча Дзюба в интервью журналистам был предельно откровенным:

- Могу приоткрыть секрет: я хотел уехать в Англию. Но меня "кинул" очередной агент. Понял, что в России агенты на 99 процентов не совсем солидные люди. У меня был разговор с руководством и Сергеем Богдановичем Семаков, я очень рад, что остался в "Зените". В Турцию я точно не поеду, если кто-то беспокоится. Еще раз заявляю, что остаюсь в "Зените".

Говоря же о предстоящей игре против минского "Динамо" в Лиге Европы, Дзюба тоже был меток в своих словах. Питерцы неделю назад уступили в столице Беларуси со счетом 0:4 и должны отыграть эту разницу в ответном поединке на своем поле.

- "Динамо" - молодцы, для нас это была определенная пощечина. Сегодня нужно было выиграть, и мы это сделали. Мы повоюем - это точно. Знаете, мне не понравился фон: соперник как-то очень раздухарился. Понятно, что 4:0 — это заявка весомая, но мы повоюем. Без боя им не сдадимся.

О внимании к своей персоне Дзюба выразился предельно скромно:

- Первый раз с таким столкнулся. Мне безумно приятно, что я вызываю такие эмоции. Трепетно отношусь к таким вещам из-за искреннего отношения со стороны людей. Отдаю все свое тепло обратно, я искренний и настоящий.

Питерский "Зенит" сыграет ответный матч Лиги Европы в четверг, 16 августа. Встреча пройдет на стадионе "Петровский" без зрителей. Это произойдет из-за наложенных на клуб санкций за прошлый сезон. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

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