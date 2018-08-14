2018-08-14T14:52:45+03:00
Пресс-релизы

Рыба моей мечты: 4 августа в Подмосковье завершился четвертый ежегодный Фестиваль семейной рыбалки Радио «Комсомольская правда»

В этом году на фестиваль приехали более 1500 человек!
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В этом году на фестиваль семейной рыбалки приехали более 1500 человек и более 100 из них приняли участие в конкурсе на самый большой улов!В этом году на фестиваль семейной рыбалки приехали более 1500 человек и более 100 из них приняли участие в конкурсе на самый большой улов!
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С первыми лучами августовского солнца на живописном берегу реки Людовны в «Парк-отеле Орловский», вооружившись счастливыми удочками, стульями и терпением, рыбаки забрасывают в воду лески. Еще совсем немного и жара поднимется под тридцать, а солнечные блики на воде начнут гипнотизировать и манить освежиться. Но рыбаки даже не думают сдаваться, ведь ставки слишком высоки: награда за пойманную рыбу стоит любых испытаний. Именно поэтому у каждого рыбака здесь такая сильная поддержка - вместе с ними на Фестиваль приехали семьи и друзья. Жены старательно закрывают своих добытчиков разноцветными пляжными зонтиками, а ребятишки подают наживку. Несмотря на сильную жару атмосфера на берегу царит добрая и семейная.

Это только малая часть участников нашего конкурса рыболовов

Это только малая часть участников нашего конкурса рыболовов

К слову, профессиональных рыбаков тут не так много. Большинство из прибывших - любители, которые решили провести выходной со своими близкими и поймать рыбу своей мечты. Многие из них приезжают на Фестиваль во второй, третий и даже четвертый раз. Среди самых сильных рыболовов - Роман Бутузов, мастер спорта России по спортивной рыбалке. Однако сегодня в соревнованиях он не участвует, его задача - поддержать рыболовов советом и рассказать новичкам о том, как заманить на крючок самую большую рыбу. Роман проводит мастер-классы и учит рыбаков золотому правилу - терпению. «Во-первых, не надо дергаться, что-то придумывать и городить. Надо просто действовать по намеченному плану и весь день следовать внутренней инструкции. То есть я выбрал дистанцию, я выбрал точку и кормлю ее целый день. Рано или поздно рыба туда выйдет!».

И кто сказал, что рыбалка - не женское дело?

И кто сказал, что рыбалка - не женское дело?

О номинациях, присутствующих в этом году, рассказал Александр Чепель, генеральный директор Радио «Комсомольская правда»: «Это самая тяжелая рыба, самый крупный улов и, наконец, это самая маленькая рыба. Все победители получат памятные призы и подарки от радиостанции и наших спонсоров». К слову, о подарках, призы в этом году действительно стоящие. Среди главных - двухдневный отдых для всей семьи по системе «все включено», лодка, бензопила и сертификат на 100 тысяч рублей от магазина автошин и дисков «Покрышка.ру».

Детей развлекали профессиональные актеры и аниматоры «Космика»

Детей развлекали профессиональные актеры и аниматоры «Космика»

Ближе к полудню Фестиваль Радио «Комсомольская правда» начал принимать вторую волну посетителей. Теперь это семьи с детьми, которые оставили удочки дома и предпочли рыбалке развлекательную часть мероприятия. И здесь действительно было чем заняться. В то время, пока дети были погружены в сказочные миры из постановок профессиональных актеров и аниматоров «Космик», папы с удовольствием рассекали по бездорожью на тест-драйв «Isuzu», соревновались в распиливании бревен вместе с «Husqvarna», а мамы изучали кулинарные изыски современной кухни и познавали азы художественной флористики.

Папы соревновались в распиливании бревен вместе с «Husqvarna», пока детей развлекали аниматоры!

Папы соревновались в распиливании бревен вместе с «Husqvarna», пока детей развлекали аниматоры!

Все, кто взял с собой права, могли устроить тест-драйв автомобилей «Isuzu»

Все, кто взял с собой права, могли устроить тест-драйв автомобилей «Isuzu»

В этот день в небо то и дело взмывали квадрокоптеры, работала большая квест-ярмарка, а отдельную площадку заняла интерактивная выставка спецтехники МЧС России. Гостям было предложено попробовать в действии стрельбу по мишеням, покататься на квадроциклах и примерить на себя роль профессионального спасателя. Самые маленькие посетители могли поиграть со служебными собаками, которые, как выяснилось, «грозные» только на работе, а в жизни - ласковые и ручные. Участники фестиваля были приятно удивлены, увидев сотрудников МЧС в столь дружественной и семейной обстановке: спасатели раздавали детям мороженое и учили детей правилам оказания первой помощи.

Самые маленькие посетители могли поиграть со служебными собаками, которые, как выяснилось, «грозные» только на работе, а в жизни - ласковые и ручные.

Самые маленькие посетители могли поиграть со служебными собаками, которые, как выяснилось, «грозные» только на работе, а в жизни - ласковые и ручные.

Спасатели учили детей правилам оказания первой помощи.

Спасатели учили детей правилам оказания первой помощи.

Ближе к вечеру, когда завершилось награждение конкурса рыбалки и самые удачливые рыбаки получили свои призы, Фестиваль Радио «Комсомольская правда» открыл для гостей завершающую концертную программу. Под открытым небом семьи танцевали под выступления музыкальных кавер-групп «Tip Top Band», «Джоули», известной аккордеонистки Екатерины Клишиной и провожали этот теплый августовский день.

Известная аккордеонистка Екатерина Клишина выступала на Фестивале семейной рыбалке прямо под открытым небом!

Известная аккордеонистка Екатерина Клишина выступала на Фестивале семейной рыбалке прямо под открытым небом!

С каждым годом Фестиваль семейной рыбалки собирает все больше участников. Стартовав в 2015 году во Владимире, за 4 года он постепенно получил федеральный размах. В этом году фестиваль проходит уже в 12-ти крупных городах, таких как Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и других.

На Фестиваля семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" можно было не только половить рыбу, но и просто поваляться у пруда

На Фестиваля семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" можно было не только половить рыбу, но и просто поваляться у пруда

Радио «Комсомольская правда» благодарит всех гостей Фестиваля 2018 и приглашает на «Фестиваль семейной рыбалки» 2019 - как и прежде, это будет настоящий семейный праздник, но с еще большим размахом!

Фестиваль семейной рыбалки 2018 в цифрах:

Количество гостей фестиваля: около 1500 человек.

Число рыбаков: более 100 человек.

Количество партнеров мероприятия: 31

Самая тяжелая пойманная рыба: 1 кг 487 г (победитель Силкина Тамара Александровна).

Самая длинная пойманная рыба: 38,5 см (победитель Силкина Тамара Александровна).

Самая маленькая пойманная рыба: 1 грамм (победитель Ерошкин Артем).

Самый большой улов: 11 кг 280 г (победитель Киселев Владимир Викторович).

Победители нашего фестиваля - Артём Ерошкин, Владимир Киселёв и Тамара Силкина!

Победители нашего фестиваля - Артём Ерошкин, Владимир Киселёв и Тамара Силкина!

А теперь смотрите еще больше фото с нашего невероятно крутого Фестиваля семейной рыбалки!

Пока взрослые ловили рыбу, дети водили хоровод...

Пока взрослые ловили рыбу, дети водили хоровод...

...и выстраивались в очередь на аквагрим!

...и выстраивались в очередь на аквагрим!

Гостям Фестиваля семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" ооочень понравились надувные биваны от нашей радиостанции

Гостям Фестиваля семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" ооочень понравились надувные биваны от нашей радиостанции

Гости Фестиваля семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" с удовольствием фотографировались на память

Гости Фестиваля семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" с удовольствием фотографировались на память

Фотограф очень просил поставить эту фотку! Ему понравилось, как тут получился лес

Фотограф очень просил поставить эту фотку! Ему понравилось, как тут получился лес

- Вот бы мне такую машинку! В садик бы ездил!

- Вот бы мне такую машинку! В садик бы ездил!

На Фестивале семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" можно было посмотреть технику МЧС

На Фестивале семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" можно было посмотреть технику МЧС

Годы идут, поколения меняются, но всё также мечтают о детской машинке

Годы идут, поколения меняются, но всё также мечтают о детской машинке

Музыканты кавер-группы «Tip Top Band» подарили нашим гостям шикарное настроение!

Музыканты кавер-группы «Tip Top Band» подарили нашим гостям шикарное настроение!

Музыканты из группы «Джоули» зажигают на Фестивале семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда".

Музыканты из группы «Джоули» зажигают на Фестивале семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда".

Гости праздника отплясывают под живые выступления музыкантов

Гости праздника отплясывают под живые выступления музыкантов

В этом году Фестиваль семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" проходил в красивейшем месте - парк-отеле "Орловский"!

В этом году Фестиваль семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" проходил в красивейшем месте - парк-отеле "Орловский"!

Оркестр МЧС России поднимал боевой дух участников нашего соревнования

Оркестр МЧС России поднимал боевой дух участников нашего соревнования

Спасатели показывали детям, как обращаться со спасательным оборудованием

Спасатели показывали детям, как обращаться со спасательным оборудованием

Такими ножницами спасатели разрезают металл, чтобы добраться к пострадавшим.

Такими ножницами спасатели разрезают металл, чтобы добраться к пострадавшим.

Дома или в школе за такое по шее дадут. А на Фестивале семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" спасатели только рады были, что дети учатся обращаться с огнетушителем

Дома или в школе за такое по шее дадут. А на Фестивале семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" спасатели только рады были, что дети учатся обращаться с огнетушителем

Для тех, кто не захотел охотиться за рыбой, были тоже варианты - поохотиться на мишени

Для тех, кто не захотел охотиться за рыбой, были тоже варианты - поохотиться на мишени

Кто не хотел тягать рыбу - могли потягать тренажеры

Кто не хотел тягать рыбу - могли потягать тренажеры

Кроме собственно самой рыбалки на нашем фестивале было много других развлечений!

Кроме собственно самой рыбалки на нашем фестивале было много других развлечений!

Дети могли попробовать себя в роли флористов

Дети могли попробовать себя в роли флористов

Итоги Фестиваля семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" подводились по всем правилам - вся рыба измерялась...

Итоги Фестиваля семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" подводились по всем правилам - вся рыба измерялась...

...и взвешивалась!

...и взвешивалась!

Артём Ерошкин поймал самую маленькую рыбку, но без утешительных призов не остался!

Артём Ерошкин поймал самую маленькую рыбку, но без утешительных призов не остался!

У Владимира Киселёва был самый большой улов: 11 кг 280 г!

У Владимира Киселёва был самый большой улов: 11 кг 280 г!

Тамара Силкина победила сразу в двух номинациях: "Самая тяжелая пойманная рыба" (1 кг 487 г) и "Самая длинная пойманная рыба" (38,5 см)

Тамара Силкина победила сразу в двух номинациях: "Самая тяжелая пойманная рыба" (1 кг 487 г) и "Самая длинная пойманная рыба" (38,5 см)

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