Рыба моей мечты: 4 августа в Подмосковье завершился четвертый ежегодный Фестиваль семейной рыбалки Радио «Комсомольская правда»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-14T14:52:45+03:00

В этом году на фестиваль семейной рыбалки приехали более 1500 человек и более 100 из них приняли участие в конкурсе на самый большой улов!

В этом году на фестиваль приехали более 1500 человек!

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С первыми лучами августовского солнца на живописном берегу реки Людовны в «Парк-отеле Орловский», вооружившись счастливыми удочками, стульями и терпением, рыбаки забрасывают в воду лески. Еще совсем немного и жара поднимется под тридцать, а солнечные блики на воде начнут гипнотизировать и манить освежиться. Но рыбаки даже не думают сдаваться, ведь ставки слишком высоки: награда за пойманную рыбу стоит любых испытаний. Именно поэтому у каждого рыбака здесь такая сильная поддержка - вместе с ними на Фестиваль приехали семьи и друзья. Жены старательно закрывают своих добытчиков разноцветными пляжными зонтиками, а ребятишки подают наживку. Несмотря на сильную жару атмосфера на берегу царит добрая и семейная.

Это только малая часть участников нашего конкурса рыболовов

К слову, профессиональных рыбаков тут не так много. Большинство из прибывших - любители, которые решили провести выходной со своими близкими и поймать рыбу своей мечты. Многие из них приезжают на Фестиваль во второй, третий и даже четвертый раз. Среди самых сильных рыболовов - Роман Бутузов, мастер спорта России по спортивной рыбалке. Однако сегодня в соревнованиях он не участвует, его задача - поддержать рыболовов советом и рассказать новичкам о том, как заманить на крючок самую большую рыбу. Роман проводит мастер-классы и учит рыбаков золотому правилу - терпению. «Во-первых, не надо дергаться, что-то придумывать и городить. Надо просто действовать по намеченному плану и весь день следовать внутренней инструкции. То есть я выбрал дистанцию, я выбрал точку и кормлю ее целый день. Рано или поздно рыба туда выйдет!».

И кто сказал, что рыбалка - не женское дело?

О номинациях, присутствующих в этом году, рассказал Александр Чепель, генеральный директор Радио «Комсомольская правда»: «Это самая тяжелая рыба, самый крупный улов и, наконец, это самая маленькая рыба. Все победители получат памятные призы и подарки от радиостанции и наших спонсоров». К слову, о подарках, призы в этом году действительно стоящие. Среди главных - двухдневный отдых для всей семьи по системе «все включено», лодка, бензопила и сертификат на 100 тысяч рублей от магазина автошин и дисков «Покрышка.ру».

Детей развлекали профессиональные актеры и аниматоры «Космика»

Ближе к полудню Фестиваль Радио «Комсомольская правда» начал принимать вторую волну посетителей. Теперь это семьи с детьми, которые оставили удочки дома и предпочли рыбалке развлекательную часть мероприятия. И здесь действительно было чем заняться. В то время, пока дети были погружены в сказочные миры из постановок профессиональных актеров и аниматоров «Космик», папы с удовольствием рассекали по бездорожью на тест-драйв «Isuzu», соревновались в распиливании бревен вместе с «Husqvarna», а мамы изучали кулинарные изыски современной кухни и познавали азы художественной флористики.

Папы соревновались в распиливании бревен вместе с «Husqvarna», пока детей развлекали аниматоры!

Все, кто взял с собой права, могли устроить тест-драйв автомобилей «Isuzu»

В этот день в небо то и дело взмывали квадрокоптеры, работала большая квест-ярмарка, а отдельную площадку заняла интерактивная выставка спецтехники МЧС России. Гостям было предложено попробовать в действии стрельбу по мишеням, покататься на квадроциклах и примерить на себя роль профессионального спасателя. Самые маленькие посетители могли поиграть со служебными собаками, которые, как выяснилось, «грозные» только на работе, а в жизни - ласковые и ручные. Участники фестиваля были приятно удивлены, увидев сотрудников МЧС в столь дружественной и семейной обстановке: спасатели раздавали детям мороженое и учили детей правилам оказания первой помощи.

Самые маленькие посетители могли поиграть со служебными собаками, которые, как выяснилось, «грозные» только на работе, а в жизни - ласковые и ручные.

Спасатели учили детей правилам оказания первой помощи.

Ближе к вечеру, когда завершилось награждение конкурса рыбалки и самые удачливые рыбаки получили свои призы, Фестиваль Радио «Комсомольская правда» открыл для гостей завершающую концертную программу. Под открытым небом семьи танцевали под выступления музыкальных кавер-групп «Tip Top Band», «Джоули», известной аккордеонистки Екатерины Клишиной и провожали этот теплый августовский день.

Известная аккордеонистка Екатерина Клишина выступала на Фестивале семейной рыбалке прямо под открытым небом!

С каждым годом Фестиваль семейной рыбалки собирает все больше участников. Стартовав в 2015 году во Владимире, за 4 года он постепенно получил федеральный размах. В этом году фестиваль проходит уже в 12-ти крупных городах, таких как Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и других.

На Фестиваля семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" можно было не только половить рыбу, но и просто поваляться у пруда

Радио «Комсомольская правда» благодарит всех гостей Фестиваля 2018 и приглашает на «Фестиваль семейной рыбалки» 2019 - как и прежде, это будет настоящий семейный праздник, но с еще большим размахом!

Фестиваль семейной рыбалки 2018 в цифрах:

Количество гостей фестиваля: около 1500 человек.

Число рыбаков: более 100 человек.

Количество партнеров мероприятия: 31

Самая тяжелая пойманная рыба: 1 кг 487 г (победитель Силкина Тамара Александровна).

Самая длинная пойманная рыба: 38,5 см (победитель Силкина Тамара Александровна).

Самая маленькая пойманная рыба: 1 грамм (победитель Ерошкин Артем).

Самый большой улов: 11 кг 280 г (победитель Киселев Владимир Викторович).

Победители нашего фестиваля - Артём Ерошкин, Владимир Киселёв и Тамара Силкина!

А теперь смотрите еще больше фото с нашего невероятно крутого Фестиваля семейной рыбалки!

Пока взрослые ловили рыбу, дети водили хоровод...

...и выстраивались в очередь на аквагрим!

Гостям Фестиваля семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" ооочень понравились надувные биваны от нашей радиостанции

Гости Фестиваля семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" с удовольствием фотографировались на память

Фотограф очень просил поставить эту фотку! Ему понравилось, как тут получился лес

- Вот бы мне такую машинку! В садик бы ездил!

На Фестивале семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" можно было посмотреть технику МЧС

Годы идут, поколения меняются, но всё также мечтают о детской машинке

Музыканты кавер-группы «Tip Top Band» подарили нашим гостям шикарное настроение!

Музыканты из группы «Джоули» зажигают на Фестивале семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда".

Гости праздника отплясывают под живые выступления музыкантов

В этом году Фестиваль семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" проходил в красивейшем месте - парк-отеле "Орловский"!

Оркестр МЧС России поднимал боевой дух участников нашего соревнования

Спасатели показывали детям, как обращаться со спасательным оборудованием

Такими ножницами спасатели разрезают металл, чтобы добраться к пострадавшим.

Дома или в школе за такое по шее дадут. А на Фестивале семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" спасатели только рады были, что дети учатся обращаться с огнетушителем

Для тех, кто не захотел охотиться за рыбой, были тоже варианты - поохотиться на мишени

Кто не хотел тягать рыбу - могли потягать тренажеры

Кроме собственно самой рыбалки на нашем фестивале было много других развлечений!

Дети могли попробовать себя в роли флористов

Итоги Фестиваля семейной рыбалки от Радио "Комсомольская правда" подводились по всем правилам - вся рыба измерялась...

...и взвешивалась!

Артём Ерошкин поймал самую маленькую рыбку, но без утешительных призов не остался!

У Владимира Киселёва был самый большой улов: 11 кг 280 г!