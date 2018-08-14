Число попавших в долговую кабалу достигло рекорда

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-14T14:04:26+03:00

У 6% заемщиков есть за душой от пяти и более действующих кредитов

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Показатель закредитованности растет с 2016 года. Тогда он составлял 4,6%. Если в 2011 году более одного кредита на нос имели всего 27% заемщиков, то сейчас — всего 47%. Сейчас же 5,62% заемщиков имеют пять и более действующих кредитов. Об этом сообщает бюро кредитных историй «Эквифакс».

Причем речь идет не только о мелких потребительских кредитах на покупку телефона. Некоторые вступают сразу в несколько ипотечных программ, платежи по которым довольно велики. По опросу портала Банки.ру, вторая ипотека есть у 1-5% заемщиков (цифра зависит от банка).

Наличие нескольких кредитов опасно тем, что возрастает долговая нагрузка (общая сумма выплат). В итоге человек может не справиться со своими обязательствами перед банком или ему придется сильно урезать себя в текущих тратах, чтобы рассчитаться с кредитором.

Активнее стали обращаться люди и в микофинансовые организации. По данным финансового агрегатора «Юником24», с начала года россияне оформили рекордное количество заявок на получение займов в МФО: около 91,5 млн. Это на 22% больше, чем за такой же период 2017 года. В компании объясняют такую динамику тем, что люди подают заявки сразу в несколько МФО, чтобы узнать условия кредитования.