2018-08-14T14:09:12+03:00
Происшествия

В центре Москвы обворовали квартиру известного писателя

Преступники забрались в квартиру, пока хозяева были на даче
Семен ЕЛЕНИН
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Факт кражи «Комсомольской Правде» подтвердил и сам Георгий ПряхинФакт кражи «Комсомольской Правде» подтвердил и сам Георгий Пряхин
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Столичные полицейские ищут вора или группу воров, которые обокрали квартиру писателя и политика Георгия Пряхина - в Староконюшенном переулке в центре Москвы. Как сообщил «КП» источник в правоохранительных органах, общий ущерб оценивается в сумму около 750 тысяч рублей.

- Замок в дверях не был сломан, - заявил источник. - Либо воры просто подобрали ключи, либо у них был дубликат.

Факт кражи «Комсомольской Правде» подтвердил и сам Георгий Пряхин.

- В квартиру залезли в минувшие выходные, пока мы были на даче, - рассказал 71-летний писатель. - Пропажу я обнаружил вечером в понедельник, когда вернулся в город. Украли 6200 долларов и ювелирные украшения.

Полицейские ведут поиск преступников.

Георгий Пряхин начал публиковать свои литературные произведения с конца 70-х. Его дебютная повесть «Интернат» была очень тепло встречена критиками. Пряхин - лауреат нескольких престижных российских и международный премий в области литературы. В настоящий момент возглавляет издательство «Художественная литература».

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