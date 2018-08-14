В центре Москвы обворовали квартиру известного писателя
Столичные полицейские ищут вора или группу воров, которые обокрали квартиру писателя и политика Георгия Пряхина - в Староконюшенном переулке в центре Москвы. Как сообщил «КП» источник в правоохранительных органах, общий ущерб оценивается в сумму около 750 тысяч рублей.
- Замок в дверях не был сломан, - заявил источник. - Либо воры просто подобрали ключи, либо у них был дубликат.
Факт кражи «Комсомольской Правде» подтвердил и сам Георгий Пряхин.
- В квартиру залезли в минувшие выходные, пока мы были на даче, - рассказал 71-летний писатель. - Пропажу я обнаружил вечером в понедельник, когда вернулся в город. Украли 6200 долларов и ювелирные украшения.
Полицейские ведут поиск преступников.
Георгий Пряхин начал публиковать свои литературные произведения с конца 70-х. Его дебютная повесть «Интернат» была очень тепло встречена критиками. Пряхин - лауреат нескольких престижных российских и международный премий в области литературы. В настоящий момент возглавляет издательство «Художественная литература».