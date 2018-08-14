2018-08-14T14:39:04+03:00
Политика

За рождение детей добавят денег и снизят ипотеку

Президент поручил разработать меры по повышению демографии на Дальнем Востоке
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Месяц назад Владимир Путин обсуждал с правительством меры, необходимые для роста демографии Дальнего Востока. Как и любое заседание с участием президента, эта встреча вылилась в поручения кабинету министров. Дмитрий Медведев до 10 сентября обязан представить предложения по увеличению численности населения самого восточного региона страны.

Правительство должно посчитать сколько будет стоить бюджету увеличение государственных инвестиций в демографические мероприятия до уровня не менее 5,5 процента. То есть Россия готова вкладывать в Дальний Восток - от инфраструктуры "дальневосточного гектара" до субсидирования авиабилетов - еще больше, но надо понять - сколько конкретно.

Правительству поручено продлить еще на десять лет действие механизма выравнивания тарифов на электричество, чтобы дальневосточные счетчики электроэнергии добрались наконец до среднероссийского уровня. Поручено отрегулировать так же цены на газ и воду для новых проектов на Дальнем Востоке.

Стимулировать притока населения на Дальний Восток предполагается с помощью "увеличения размера финансовой помощи работодателям, участвующим в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов", увеличения размеров подъёмных, выплачиваемых участникам госпрограмм по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. А рождаемость в регионе будут увеличивать в том числе за счет повышения размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделения средств семьям при рождении второго ребенка и

применения пониженной ставки ипотеки для семей с детьми.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Игорь Васильев: «Моя мечта – сделать так, чтобы все жители России захотели приехать в Киров»
Губернатор Кировской области рассказал «Комсомольской правде» о наведении порядка в лесной сфере, развитии медицинского туризма и о том, как опыт работы аудитором Счетной палаты помогает в ему управлении регионом
Новости 24
Помощники Трампа подписывают соглашения, запрещающие оскорблять его
Лавров: Москва высоко ценит отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям США
Турчинов заявил о превосходстве российских ракет над украинскими аналогами
Обрушение автомобильного моста в Генуе: сообщается о десятках погибших
В Медовый Спас на Алтае отмечают праздник пасечников
"За гранью разумного": Песков призвал индивидуально рассматривать дела о репостах
Рак помогут победить особые белки
Ученые изобрели огнестойкую искусственную древесину
Песков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Меркель
Наехавший на людей в Лондоне водитель подозревается в совершении теракта
Доллар и евро потеряли в стоимости почти по полтора рубля
Эстония не смогла отследить траекторию выпущенной НАТО ракеты
"Дело не в деньгах": Лайма Вайкуле назвала условие выступления в Крыму
В России появятся государственные няни
Турция перестанет закупать электронику у США
Полностью восстановить убранство сожженной в Карелии церкви невозможно, уверены эксперты
Роспотребнадзор не хочет возвращать пиво на стадионы
Осенью в России появится единый оператор по обращению с отходами
Рубль вырос на открытии торгов впервые за неделю
Матч Спартак - ПАОК: москвичи сыграют в красной форме
Глава "Натали Турс" опроверг сообщения о приостановке деятельности агентства
Ученые нашли новый способ борьбы с раком