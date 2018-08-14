Марк Хэмилл присоединился ко второму сезону "Падения Ордена"
Телеканал History еще раз подтвердил: «Падение Ордена» получило продление. И Марка Хэмилла! Его самая известная роль - джедай Люк Скайуокер в киносаге «Звёздные войны». Так что Да пребудет Сила с орденом тамплиеров!
Также в сериале снимутся актеры Том Форбс («Записки юного врача», «Волчий зал») и Женевьев Гонт («Гарри Поттер и узник Азкабана»).
Хэмилл сыграет ветерана крестовых походов Талуса, который десять лет находился в плену, а сейчас тготовит молодую поросль к посвящению в Орден. Форбсу досталась роль сильного и жестокого принца Луи, а Гонт предстанет в образе дочери короля, Изабеллы.
Также сменится и шоураннер проекта. Новым руковолителем назначен Аарон Хелбинг, автор «Флэша» и «Черных парусов». Это должно спасти сериал и вывести из него ту слоновью дозу снотворного, что создатели вкачали в первый сезон.
В будущих эпизодах красочного драматического боевика продолжится неуклонное падение Ордена тамплиеров, или «рыцарей-храмовников». Филипп Красивый, радеющий за торжество закона и славу религии, усилит политику грабежа и убийств рыцарей из-за их серебра, на его руках будет кровь многих славных членов ордена тамплиеров.
Появится ли в будущих эпизода обещанный и долгожданный Джереми Реннер, до сих пор неизвестно.
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