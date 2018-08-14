2018-08-14T15:00:53+03:00
Общество

Из аэропорта «Шереметьево» могут запустить новую железнодорожную ветку в Москву

Такой проект обсуждается в Минтрансе
Светлана ВОЛКОВА
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Не исключено, что менее затратным и быстрым могут посчитать первый вариант, с ответвлением от существующей ветки «АэроэкспрессаНе исключено, что менее затратным и быстрым могут посчитать первый вариант, с ответвлением от существующей ветки «АэроэкспрессаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Терминал В «Шереметьево», открывшийся в мае этого года, планируют связать с Москвой новой железнодорожной веткой. Сейчас терминал, расположенный в северной части аэропорта, соединен с южным терминальным комплексом (Шереметьево-2, терминалы D, E, F) двумя подземными тоннелями - пассажирским, с автоматизированным поездом, и багажным. А чтобы попасть к этим тоннелям, пассажиру из Москвы сначала нужно добраться в «Шереметьево» на «Аэроэкспрессе» или на авто.

В Минтрансе сейчас обсуждают, как решить эту проблему и напрямую соединить скоростной дорогой терминал В с Москвой. Основных вариантов пока два. Первый - от действующего маршрута «Аэроэкспресса» между Белорусским вокзалом и терминалами D, E и F аэропорта в южной зоне протянуть железную дорогу в северную зону. Второй вариант, более дорогостоящий, обдумывают уже не первый год. Речь идет о строительстве в северную зону «Шереметьево» отдельной ветки от Савеловского вокзала. Хотя никаких решений еще не принято, уже известно, что на проект новой дороги могут выделить около 12 миллиардов рублей. Окончательно со строительством определятся после совместных совещаний трех заинтересованных сторон - «Российских железных дорог» (РЖД), компании «Аэроэкспресс» и «Шереметьево».

Не исключено, что менее затратным и быстрым могут посчитать первый вариант, с ответвлением от существующей ветки «Аэроэкспресса». Если этот проект всех устроит, тогда дорогу могут построить за два года.

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