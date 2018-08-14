2018-08-14T15:45:38+03:00
Политика

Владимир Путин: Самое главное, конечно, - увеличение доходов граждан

Президент поручил главе Псковской области заняться демографией и медициной
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Редко кому из глав регионов доводится сразу услышать от президента столько не самых лестных оценок. Фото: Михаил Климентьев/ТАССРедко кому из глав регионов доводится сразу услышать от президента столько не самых лестных оценок. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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- Проблем много у вас, и они достаточно остро стоят перед областью, поэтому нужно на них сосредоточить своё внимание, - начал встречу с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым Владимир Путин. - И самое главное – это, конечно, необходимость увеличения доходов граждан. Это совершенно очевидная вещь. Демографические проблемы у вас достаточно острые. Надо посмотреть, что с медициной происходит, проанализировать, и нужно сделать предложения. Вы на что хотели обратить внимание?

Редко кому из глав регионов доводится сразу услышать от президента столько не самых лестных оценок.

- Несмотря на сложность исполнения регионального бюджета, регион выполняет все взятые на себя социальные обязательства, - доложил Ведерников. - С января 2018 года мы выполняем все параметры майских указов, активно включились в подготовку и реализацию задач по 204-му указу. Создали региональный стратегический совет и уже направили по всем 12 направлениям работы в федеральные министерства и ведомства свои предложения от региона.

Врио губернатора рассказал, что в числе приоритетов поставил обеспечение транспортной доступности региона.

- Пользуясь случаем, хотел вас поблагодарить за поддержку наших инициатив по приватизации компании «Псковавиа», - напомнил он. - Это не только позволит выйти компании из кризиса, но и даст ей новый виток развития. С октября мы возобновляем авиаперевозки по маршруту Псков – Москва, это важно для развития туристической сферы и промышленного потенциала, и жителями региона эта услуга тоже очень востребована.

- Все формальности решены? - уточнил Путин.

- Мы нашли авиакомпанию, которая согласилась без дополнительных дотаций из регионального бюджета, - подтвердил Ведерников. - И с РЖД договорились по маршруту Псков – Санкт-Петербург, скоростной поезд «Ласточка».

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