2018-08-14T15:52:38+03:00
Умные вещи

Групповые видеозвонки на 100 человек появились в Одноклассниках

Социальная сеть запустила свою собственную технологию видеоконференции на основе искусственного интеллекта
Алексей САМУСЬКОВ
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Теперь по видеосвязи можно будет не только устроить корпоративное совещание, но и пообщаться со всей большой семьейТеперь по видеосвязи можно будет не только устроить корпоративное совещание, но и пообщаться со всей большой семьей
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Групповая видеоконференция до 100 человек стала доступна пользователям социальной сети Одноклассники. Теперь по видеосвязи можно будет не только устроить корпоративное совещание, но и пообщаться со всей большой семьей.

Чтобы устроить коллективный сеанс связи, вначале нужно созвониться с одним человеком, а затем уже присоединить новых участников. Нейросеть при этом оценивает качество связи и загруженность каналов абонентов. Если звонящих становится больше и больше, система пропускает звонок на специальный сервер, из-за чего улучшается качество связи там, где это возможно. Мощности сервера расчитаны на одновременный видеочат с участием 100 собеседников.

Звонки доступны и в мобильном приложении

Звонки доступны и в мобильном приложении

Поток распределяется между активными участниками. Четко будет видно того, кто говорит сейчас, предыдущего будет видно хуже. Если собеседников много, молчуны будут показываться в формате голосового звонка: как только они начнут говорить, видео с их камеры появится на экране звонка. Приоритеты подстраиваются персонально под качество сети.

Вскоре видеозвонки будут интегрированы с чатами, будет настроен обмен файлов, фото и видео. Беседы будут автоматически синхронизироваться на всех устройствах.

Еще одна фишка для группового видеочата - маски дополненной реальности и возможность демонстрации экрана. Одноклассники могут звонить своим родным и близким из веб-версии соцсети, а также с помощью мобильных приложений на Android и iOS.

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