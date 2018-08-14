Групповые видеозвонки на 100 человек появились в Одноклассниках

СЕГОДНЯ 15:52 2018-08-14T15:52:38+03:00

Теперь по видеосвязи можно будет не только устроить корпоративное совещание, но и пообщаться со всей большой семьей

Изменить размер текста: A A

Групповая видеоконференция до 100 человек стала доступна пользователям социальной сети Одноклассники. Теперь по видеосвязи можно будет не только устроить корпоративное совещание, но и пообщаться со всей большой семьей.

Чтобы устроить коллективный сеанс связи, вначале нужно созвониться с одним человеком, а затем уже присоединить новых участников. Нейросеть при этом оценивает качество связи и загруженность каналов абонентов. Если звонящих становится больше и больше, система пропускает звонок на специальный сервер, из-за чего улучшается качество связи там, где это возможно. Мощности сервера расчитаны на одновременный видеочат с участием 100 собеседников.

Звонки доступны и в мобильном приложении

Поток распределяется между активными участниками. Четко будет видно того, кто говорит сейчас, предыдущего будет видно хуже. Если собеседников много, молчуны будут показываться в формате голосового звонка: как только они начнут говорить, видео с их камеры появится на экране звонка. Приоритеты подстраиваются персонально под качество сети.

Вскоре видеозвонки будут интегрированы с чатами, будет настроен обмен файлов, фото и видео. Беседы будут автоматически синхронизироваться на всех устройствах.

Еще одна фишка для группового видеочата - маски дополненной реальности и возможность демонстрации экрана. Одноклассники могут звонить своим родным и близким из веб-версии соцсети, а также с помощью мобильных приложений на Android и iOS.