2018-08-14T15:04:52+03:00
Экономика

Средняя пенсия в следующем году вырастет на 7%

Прибавка составит тысячу рублей в месяц
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Увеличение коснется только неработающих пенсионеровУвеличение коснется только неработающих пенсионеровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В 2019 году средний размер пенсии в России может увеличиться до 15,4 тысячи рублей в месяц. Планируется, что индексация на этот раз произойдет не в феврале, как обычно, а уже в январе. Об этом заявили в Пенсионном фонде России.

Увеличение коснется только неработающих пенсионеров. В предыдущие годы сумму индексировали на уровень инфляции, но в следующем прибавка будет выше. Для сравнения, если по итогам года прогнозируется, что цены вырастут на 4%, то пенсии вырастут вдвое сильнее - примерно на 7%. Конкретная индексация будет зависеть от индивидуальных параметров: стажа и накопленных пенсионных баллов.

Напомним, дополнительный рост пенсий станет возможен в случает принятия закона о повышении пенсионного возраста. В ближайшие полтора месяца чиновники и эксперты будут обсуждать нюансы грядущих изменений. Скорее всего, закон в том или ином виде будет принят в осеннюю сессию. А плавное повышение пенсионного возраста начнется уже с января 2019 года. В конечном итоге для женщин он увеличится с 55 до 63 лет, а для мужчин - с 60 до 65 лет. По планам правительства, за счет этого к 2024 году средний размер пенсии планируется довести до 20 тысяч рублей в месяц.

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