Посетившие Крым европейские политики свидетельствуют: Вайкуле врет

СЕГОДНЯ 15:01 2018-08-14T16:19:22+03:00

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Лайму Вайкуле, попытавшуюся объяснить свое нежелание поехать в Крым некими европейскими запретами, публично разоблачил глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и телеведущий Алексей Пушков.

- Насчет «запрета» гражданам ЕС посещать Крым: никакого запрета не существует. Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, в т.ч. Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини, посещали - и не раз. А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная, - написал сенатор в Твиттере.

Наглядными и многочисленными подтверждениями его слов служат примеры европейских депутатов разных стран и уровней, активно посещающих российский полуостров. Первыми прорвали изоляцию депутаты Национального Собрания Франции, которые приезжали в Крым два года подряд - в 2015 и 2016 годах. Сопровождавшему их корреспонденту «Комсомолки» делегация всякий раз заявляла, что на родине от их визита были не в восторге, но никаких запретов не было и быть не могло. Потом Киев послушно вносил их в собственные черные списки, и запретом на въезд на Украину все и заканчивалось. То же самое было с немцами, итальянцами, сербами и многими другими визитерами.

Один украинский журналист спросил было, сколько французам заплатили за такую поездку, но был жестко отбрит.

- Я готов выслушать все замечания по политической ситуации, но я же вас не спрашиваю, сколько вам платят за то, чтобы вы задавали гадкие вопросы. Так что я вам отвечать не собираюсь и могу лишь выразить вам свое презрение, - ответил ему возглавлявший французскую делегацию депутат Тьерри Мариани. - А сколько вам платят, чтобы вы задавали такие вопросы? Ваш поступок вызывает у меня презрение, потому что вы ни на минуту не задумались о том, что у людей могут быть убеждения, а не только интересы. После таких вопросов я тем более не перестану посещать Крым, раз есть такие люди, как вы.