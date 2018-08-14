2018-08-14T15:45:51+03:00
Спорт

Борис Михайлов: То, что мы выигрываем Олимпиаду, для американцев это нож к горлу

Хоккей собираются исключить из программы зимних Игр
Сергей КИРИЛЛОВ
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Борис МихайловБорис МихайловФото: Виктория ДУДИНА
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На днях появилась сенсационная новость, что хоккей могут исключить из олимпийской программы. Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что все очень серьезно и МОК рассматривает четыре варианта развития событий.

Первый - на Олимпиадах играют все лучшие игроки мира, включая хоккеистов НХЛ. (И тогда, по нашему мнению, хоккею ничего не грозит.)

Второй - Олимпиада проводится без участия игроков НХЛ, как это было на последних Играх-2018. ( Напомним, что в Пхенчхане победила сборная России и это понравилось далеко не всем, в том числе и МОК, который подверг Россию строгим санкциям.)

Третий - приглашать на Олимпиады только молодежные сборные, как это давно происходит в футболе. (ФИФА и МОК конкуренты на спортивном рынке и здесь у них давние взаимные претензии). Четвертый - исключение хоккея из Олимпийских Игр.

Прокомментировать эту волнующую новоость мы попросили легендарного хоккеиста и тренера Бориса Михайлова.

- Борис Петрович, все обсуждают последнюю новость - Олимпиада без хоккея. Разве такое возможно?! Как вы думаете, откуда ноги растут?

- Ноги растут от главных спонсоров Международного олимпийского комитета. Это известные американские компании. Это происки американцев. Потому что все нормальные люди, которые работают в области любых видов спорта, понимают, что хоккей на Олимпийских играх – один из главных гвоздей программы. И то, что мы выигрываем Олимпиаду, для американцев это нож в горле, особенно Трампу.

- То есть все это идет из-за океана?

- Да. А МОК идет на поводу.

- Но называются четыре варианта....

- Все предлоги – один вариант, второй... я считаю, что это безумие. Олимпийские игры без хоккея это не те Олимпийские игры, которые были на протяжении всей истории. Миллионы телезрителей эти Игры смотреть не будут - они всегда ждали начало турнира по хоккею.

- Американцы понимают, что без НХЛовцев мы будем всегда побеждать.

- Совершенно правильно.Сначала к допингу привязались, теперь замахнулись на сами Олимпийские игры. Почему? Потому что НХЛ не хочет рвать календарь и отпускать своих игрков. У них бизнес, и они потерю своих денег, если будет перерыв в чемпионате НХЛ, хотят компенсировать за счет Олимпийских игр. И просят от Международного олимпийского комитета большие деньги. А президент ИОК Томас Бах говорит: я не буду давать деньги. И правильно говорит. Все команды должны участвовать на общих основаниях.

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