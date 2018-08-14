2018-08-14T15:51:37+03:00
Спорт

"Ливерпуль" донес в полицию на своего футболиста Мохамеда Салаха

На видео, которое появилось в сети, египетский форвард пользуется телефоном в пробке [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мохамед Салах.Мохамед Салах.Фото: REUTERS
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Футбольный клуб "Ливерпуль" поставил в известность полицию графства Мерсисайд о видео, на котором в кадр попал форвард клуба Мохамед Салах. Он во время движения автомобиля в пробке пользуется телефоном за рулем машины.

Официально же в сообщении полиции говорится:

- Нам сообщили о видео, где, возможно, футболист пользуется мобильным телефоном во время вождения. Оно было передано в соответствующий департамент. Спасибо вам за информацию.

На самих кадрах, которые гуляют в сети, видно, что болельщик снимает через боковое стекло Салаха. Он обратился с просьбой об автографе, но игрок проигнорировал это все. Болельщик же выложил видео этого правонарушения.

"Стукачи", - шутят в комментариях к посту полиции в Твиттере фанаты "Ливерпуля".

Мохамед Салах использует телефон в машине.

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