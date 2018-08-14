"Летучая мышь возвращается домой". Денис Черышев сменил "Вильярреал" на "Валенсию"

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-14T16:20:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из лидеров сборной России на прошедшем чемпионате мира по футболу 2018 Денис Черышев будет играть в наступающем сезоне в новой команде. Последние сезоны он выступал за "Вильярреал". Однако теперь же его командой станет "Валенсия".

- Летучая мышь возвращается домой, - таинственно анонсировал появление на русском языке в своем официальном твиттере испанский клуб. Игроком, как можно было догадаться, стал Денис Черышев.

Как было сообщено испанскими СМИ, в приобретении Черышева лично был заинтересован тренер команды Марселино Гарсия Тораль. Он работал вместе с Денисом в "Вильярреале".

И вот "Валенсия" официально выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что клубы достигли принципиального соглашения. И до конца этого сезона Черышев будет на правах аренды играть в "старой новой команде". 27-летний полузащитник играл за "Валенсию" в начале 2016 года. В 7 играх он забил 3 гола, не сыграв много матчей из-за травмы, которую получил в игре за "Валенсию".

На прошедшем чемпионате мира Денис Черышев сыграл за сборную России 5 матчей, в которых забил 4 гола. В том числе и вошедший в рейтинг самых крутых на чемпионате мира 2018 - в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале турнира.

У Черышева, который с детства живет в Испании, богатый опыт игры за местные клуба. Он является воспитанником мадридского "Реала", играл помимо "Валенсии" и "Вильярреала" за "Севилью" в сезоне 2013-2014.