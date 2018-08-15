Лучший квест года или место решает всё

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-14T19:58:16+03:00

Сегодня вспомнил об одном из недавно проведённых мероприятий, которое настолько сплотило и увлекло команду, как ни один тренинг по командообразованию

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Эффект потрясающий, вовлеченность максимальная, да и удовольствие от встречи тоже не стоит недооценивать. Но, обо всём по порядку.

К нам обратилась компания, которая планировала провести выездное мероприятие, объединённое общей концепцией, причём все его составляющие: банкет, официальная и развлекательная часть, регистрация – всё в одной тематике. Для данной компании, которая связана с различными технологиями великолепно подходила концепция стимпанка.

Автор фото: Андрей ЗВЕРЕВ

Начало должно было посеять интерес уже на старте, поэтому мы сняли вводный ролик, в котором описывалось, что мир изменился и большинство технологий в какой-то момент стали недоступны для широкого использования. Остатки технологий хранятся в цитаделях знаний, и они никак не связаны друг с другом. По легенде, недавно на границе города был найден человек, в руках у которого был работающий ноутбук. На последней зарядке ноутбук успел показать, что существует способ вернуть человечеству утраченное могущество.

Завязка удалась, далее следовали два дня квестов, и чтобы максимально увлечь участников, мы арендовали два разных места - средневековый замок и старинный форт, в котором делали обе эти истории. История первого дня была связана со второй, а все вместе укладывалось в общую концепцию игры. Интересно то, что сами задания для этой концепции мы выстраивали исходя из самого места.

Автор фото: Надежда АЛЕКСЕЕВА

Во время инспекционного тура, при осмотре площадок и выборе кафе, мы обнаружили, что те задания, которые мы подобрали предварительно (несмотря на то, что они сами по себе отличные) лучше заменить на немного другие. Дело в том, что сама атмосфера замка и форта настолько интересная, что задания просто рождаются сами. Тем более, что в форте до сих пор сохранились старинные механизмы, которые мы очень красиво обыграли. Например, там есть старинный наблюдательный пункт, в который может забраться только один человек и изнутри может изменять свой градус обзора (крутить башню, внутри которой он находится на 360 градусов). Конечно же, мы это использовали для создания задания. Создали специальный прибор, который включался только если правильно переключить все переключатели. Информация о позициях этих включателей как раз находилась сверху (там была правильная и неправильная информация).

Задача команды была собрать информацию, которую им объяснял наблюдатель, аккумулировать её и использовать только ту, которая подходит для включения прибора. Участники освобождали профессора, искали заложницу и поднимали всей командой огромный люк, искали информацию у сумасшедшего колдуна, выкапывали нашего агента из земли и пытались его "оживить", расшифровывали странные записи и все это для того, чтобы найти на каждом задании части фрагментов, которые на финальном банкете позволили включить огромную машину, генерирующую электричество.

Автор фото: Андрей ЗВЕРЕВ

Что характерно, при регистрации всем участникам выдавались заказанные нами кожаные блокноты в стимпанк стилистике, на банкетах и обедах общий стиль оформления, а также видеоинсталяция были сделаны в этой же стилистике. Финальный же банкет вообще проходил в виде костюмированного ужина, где самые лучшие костюмы получили специальные призы. Интересно, что сотрудники компании оказались полностью вовлечены в процесс и многие пришли в образе соответствующем стилистике. А это для нас серьёзный показатель, значит предварительная работа по информированию (письма о мероприятии, программа, рассылка - которые тоже были оформлены в стимпанк стиле) прошла отлично, и мы попали в цель.

У нас ещё масса интересных историй, которые происходят с нами во время организаций больших мероприятий, так что заходите к нам на сайт, или подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное.

Автор фото: Надежда АЛЕКСЕЕВА

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