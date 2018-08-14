Пять убийственных причин посмотреть новый сезон криминальной комедии «Достать коротышку»

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-14T18:22:10+03:00

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Мы нашли пять веских причин посмотреть сериал «Достать коротышку», даже если вы не любитель криминальной тематики.

1. Оценить новую экранизацию мирового бестселлера

В основе сериала – роман известного американского писателя Элмора Леонарда 1990 года «Контракт с коротышкой». Книга была издана миллионными тиражами и переиздается до сих пор, а ее автор надолго получил звание мастера криминальной литературы. Новая волна популярности ждала писателя в 1995 году, когда его роман экранизировали. Комедия «Достать коротышку» с Джоном Траволтой и Дэнни ДеВито покорила несколько поколений зрителей и вошла в золотую коллекцию фильмов в карьере обоих актеров. К слову, книги Леонарда как нельзя лучше подошли для киноиндустрии. Писатель сознательно отказался от скучных описаний природы и окружения героев, зато сосредоточился на сюжете и диалогах. «Выбрасывайте отрывки, которые читатели обычно пролистывают», - один из главных авторских принципов.

Создатели сериала не скрывают, что вдохновлялись полнометражной комедией «Достать коротышку» 1995 года.

2. Узнать себя

Кому не знакома мысль, что ты занимаешься не своим делом? Иногда кажется, что все идет не так, и выхода из ситуации нет. Но, оказывается, бывает и хуже. Главный герой сериала Майлз Дейли рискует потерять семью, потому что жена не хочет мириться с сомнительной работой мужа, однако уйти из мафии не так-то просто. Все решает случай: в руки Майлза после убийства очередного должника попадает сценарий. Тут и рождается мысль завязать с преступной жизнь и заняться делом мечты – снимать кино. Главная роль в сериале досталась ирландскому актеру Крису О’Дауду, который сам по себе производит впечатление «своего парня», человека, которого ты мог видеть на улице. Достоверности добавляют хитросплетения сюжета – обилие неловких ситуаций, внезапных происшествий, и тщетные попытки преодолеть «черную полосу» в жизни с юмором и решительностью. Так и хочется пожелать герою удачи или дать дельный совет.

3. Не пропустить новый проект от создателей «Клана Сопрано» и «Фарго»

Те, кто уже посмотрел первый сезон сериала, убедились, что успех проекта – в команде создателей. Над сериалом работают мастера индустрии - Дэниэл Эттиэс и Адам Аркин. В послужном списке Эттиэса режиссерская работа в легендарном «Клане Сопрано», а также сериалы «Доктор Хаус» и «Родина». Аркин снимал «Фарго», «Сынов Анархии» и был в команде создателей скандального сериала «Как избежать наказание за убийство». Во втором сезоне студии удалось сохранить команду и ее фирменный стиль – колкий черный юмор, динамику и внимание к деталям.

4. Найти 10 отличий

Создатели сериала не скрывают, что вдохновлялись полнометражной комедией «Достать коротышку» 1995 года. Проект даже называют ремейком фильма. Однако зрители смогут найти отличия и от оригинальной истории Элмора Леонарда, и от легендарного фильма Барри Зонненфельда. Сценарную работу над сериалом проделал Дэви Холмс («Бесстыдники», «Власть закона»). Он не только пересмотрел сюжетную составляющую, заменил главного героя, но и выстроил серии так, чтобы каждый новый эпизод переворачивал представление зрителя о происходящем. Во втором сезоне герой О’Дауда изо всех сил пытается реализовать свои амбиции в качестве кинорежиссера, спасти семью и порвать с преступным прошлым, но неудачи преследуют его на каждом шагу: соратник Рик Моревер (Рэй Романо) соглашается сотрудничать с федеральными агентами и даже носить жучок, а Голливудские дельцы оказываются не менее опасными, чем мафия. Сколько отличий от оригинального фильма насчитаете вы?

Во втором сезоне герой О’Дауда изо всех сил пытается реализовать свои амбиции в качестве кинорежиссераФото: кадр из фильма

5. Узнать секреты Голливуда

Голливуд не просто так называют «Фабрикой грез». Вокруг киноиндустрии сложилось множество легенд и стереотипов, однако увидеть реальную обратную сторону кинематографа выдается не каждому. Внутреннюю кухню Голливуда создатели сериала раскрывают безжалостно и дерзко. И если процесс создания кино интересен вам так же, как герою сериала Майлзу Дейли, смотреть второй сезон стоит однозначно. В новых сериях новоиспеченный кинопродюсер Майлз Дейли столкнется с финансистами-мошенниками, которые, как и мафия, не гнушаются «грязных денег», и жестким дельцом – влиятельным голливудским брокером. Кроме сюжета любителей кино порадует появление на экране Сары Стайлз, известной по сериалу «Черный список», и Фелисити Хаффман, звезды сериала «Отчаянные домохозяйки».

Второй сезон «Достать коротышку» стартовал в России 14 августа и доступен зрителям в онлайн-кинотеатре ViP Play. Там же можно успеть посмотреть первый сезон, если вы его пропустили. Продолжение сериала на телевидении увидят подписчики канала ViP Premiere в пакете ViP.