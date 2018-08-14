Европейцы ополчились на американцев из-за Ирана

СЕГОДНЯ 19:40 2018-08-14T20:14:00+03:00

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Этого мало кто ожидал, но Европа решила в кои-то веки пойти против Соединенных Штатов. Оно и понятно - сколько можно терпеть хамство? Дональд Трамп ведет себя с европейскими коллегами, как надзиратель в колониальной тюрьме: кричит на них, швыряется санкциями, развязывает торговые войны. Наконец, в Вашингтоне решили, что вправе диктовать своим союзникам, с кем им можно вести бизнес, а с кем нельзя. И это, похоже, стало последней каплей.

Речь идет о единоличном выходе США из ядерной сделки с Тегераном и возобновлении антииранских санкций. Разумеется, американцы плевать хотели на то, что других участников договора (это Россия, Китай, Британия, Франция и Германия) сделка устраивает, ведь, согласно ей, Иран обязуется не производить ядерное оружие в обмен на сотрудничество. Страны успели вложиться в иранскую экономику и установить взаимовыгодные контакты. Но пришел Трамп и поставил ультиматум: кто дружит с иранцами, с тем перестаем дружить мы.

МОМЕНТ ИСТИНЫ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА

Кремль одним из первых выступил против американского шантажа.

- Мы за последовательное и неукоснительное выполнение ядерной сделки, - сказал президент Владимир Путин. - Со своей стороны продолжим выполнять все взятые на себя обязательства.

В таком же духе высказались китайцы. Там хоть и согласились не увеличивать закупки иранской нефти, однако сокращать, а тем более отказываться от нее (на чем настаивали США) в Пекине не спешат. Свои пять лир вставила и Турция, не имеющая отношения к ядерному договору, но также страдающая от выхода из него США.

- Извините, мы будем закупать газ у Ирана, - сказал в конце июля турецкий президент Реджеп Эрдоган. - Где же еще мне его покупать, если не там? Мой народ без него замерзнет зимой, и что я тогда буду делать?

Несмотря на то, что большинство государств-участников ядерной сделки пообещали следовать условиям договора, в Тегеране настойчиво потребовали гарантий от евротройки - Франции, Англии и Германии. Потому что обещания и красивые слова - это прекрасно, но в монолите европейской позиции все же начали образовываться трещины: французские энергетические компании Total с Engie дали деру, как только запахло местью США. А за ними побежали немецкая Wintershall и датские перевозчики Maersk Tankers и Torm...

- Их уход значительно осложняет ситуацию, – сказали в иранском МИДе. И добавили, что у Европы есть 2 месяца на то, чтобы определиться, с кем она. То был май, а значит, время истекло.

- США не нужен единый и крепкий Евросоюз, - говорит политолог Виталий Третьяков. - Сегодня европейцы это поняли. Причем дошло до них только после того, как Трамп публично плюнул им в лицо. А есть ведь еще и закулисные разборки, где президент США еще откровеннее их разносит. Однако в экономическом плане крупные европейские державы противостоять США способны. Это, если хотите, инстинкт самосохранения.

БИЗНЕС В РАЗДУМЬЕ

- Седьмого августа в силу вступил блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций США, - рассказала официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева. - Как только блокирующий статус вступает в силу, он позволяет всем европейским организациям в судебном порядке компенсировать ущерб от выполнения санкций, от лиц, по вине которых это произошло. Он также объявляет юридически ничтожными на территории ЕС любые решения иностранных судов в поддержку санкций.

- Таким образом Брюссель продемонстрировал приверженность ядерной сделке. Это было необходимо, потому что иранцы уже начали возмущаться ненадежным партнером, - комментирует политолог Камран Гасанов. - Но тут встает вопрос: будут ли европейские компании на деле соблюдать призыв еврочиновников не отказываться от бизнеса с Ираном? Скорее всего, они пообещают вернуться на иранский нефтяной, строительный и транспортный рынок, как только США перестанут угрожать. Но те не перестанут, поэтому финансовые риски для бизнеса останутся. И если Вашингтон нажмет посильнее, гранды европейской экономики могут отдать честь ему, а вовсе не Брюсселю.

Впрочем, не все эксперты полагают, что европейские компании в иранском вопросе «лягут» под США.

- Думаю, что европейцы серьезно выступили против Америки, - считает экономист Михаил Делягин. - Если ЕС согласится на американские санкции в ущерб своим интересам, он распишется в том, что его по сути не существует, как самостоятельного политического и экономического игрока.

ЧТО В ИТОГЕ

«НАМ НАДО ВСЯЧЕСКИ ПОМОГАТЬ ЕС В ПРОТИВОСТОЯНИИ СО ШТАТМИ»

- Мы от всей этой ситуации получаем то, что вместе с Китаем выступаем гарантами сделки с Ираном и можем претендовать на выгодные контракты, которые Тегеран в случае «измены» европейцев передаст Москве и Пекину, - продолжаеот Делягин. - В политическом плане Россия может сказать Брюсселю: если дадите слабину в иранском вопросе, американцы наложат на вас следующие санкции, касающие потребления российских энергоносителей. Газ жизненно необходим Европе. Где им брать его в таком объеме, чтобы хватило на всех и никто не замерз? Американский сжиженный газ гораздо дороже российского. Если европейцы перейдут на заокеанское топливо, их экономика надорвется. Европейцы это, похоже, понимают, поэтому, как бы ни угрожали из Вашинготона, «Северному потоку-2» быть. И можно даже думать о «Северном потоке-3». То есть, теоретически, нам этот бунт против американцев выгоден, и мы должны его всячески стимулировать.

КСТАТИ

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