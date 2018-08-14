2018-08-14T20:41:45+03:00
Общество

На Арбате в Москве можно увидеть “Самую добрую историю Чемпионата мира по футболу 2018"

На фотовыставке собрали работы городских волонтеров
Ольга БОРСКАЯ
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14 августа на Арбате открылась фотовыставка городских волонтеров “Самая добрая история Чемпионата мира по футболу FIFA 2018” Фото: пресс-служба Ресурсного центра «Мосволонтер»14 августа на Арбате открылась фотовыставка городских волонтеров “Самая добрая история Чемпионата мира по футболу FIFA 2018” Фото: пресс-служба Ресурсного центра «Мосволонтер»
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Самое яркое событие этого лета в Москве? Ну конечно Чемпионат мира по футболу. У каждого жителя столицы остались о нем свои воспоминания, но самые добрые и яркие, пожалуй, - у волонтеров этого мундиаля. Ведь именно они целый месяц первыми встречали болельщиков в аэропортах и на вокзалах, помогали им узнавать город, учили пользоваться самым красивым в мире метро, рассказывали о достопримечательностях и отвечали на миллионы вопросов на разных языках.

Увидеть мундиаль глазами добровольцев теперь сможет каждый: 14 августа на Арбате открылась фотовыставка городских волонтеров “Самая добрая история Чемпионата мира по футболу FIFA 2018”. Здесь собраны лучшие работы медиаволонтеров, которые отражают самые яркие, эмоциональные и живые моменты мундиаля.

На выставке можно увидеть мундиаль изнутри Фото: пресс-служба Ресурсного центра «Мосволонтер»

На выставке можно увидеть мундиаль изнутри Фото: пресс-служба Ресурсного центра «Мосволонтер»

Всего гостям Чемпионата мира в столице помогали пять тысяч городских волонтеров:

- Мы долго и тщательно готовились к самому главному футбольному празднику планеты. Мы понимали, какая лежит на нас ответственность, ведь волонтеры - лицо столицы и всей страны. Какие впечатления о нашем городе увезут с собой болельщики зависело от добровольцев. За время Чемпионата ребята отвечали на самые разные вопросы и решали самые нестандартные ситуации, - говорит Директор Ресурсного центра «Мосволонтер» Ирина Швец. - С уверенностью могу сказать, что ребята справились на все 100%. Они не только сформировали позитивный образ Москвы у болельщиков , но и влюбили весь мир в нашу столицу. Эта фотовыставка, созданная медиаволонтёрами, отражает неоценимый вклад ребят в проведение события мирового уровня, в создание истории самого доброго Чемпионата мира по футболу.

Кстати, освоить азы фоторепортажа ребята смогли именно в "Комсомольской правде". Весной в стенах нашего Издательского дома работала школа для медиаволонтеров ProДобро, где лекции для волонтеров читали лучшие журналисты, редакторы и фотографы "Комсомолки".

На Старом Арбате москвичей приглашают попрощаться с главным событием этого лета Фото: пресс-служба Ресурсного центра «Мосволонтер»

На Старом Арбате москвичей приглашают попрощаться с главным событием этого лета Фото: пресс-служба Ресурсного центра «Мосволонтер»

ВАЖНО

Где: Москва, ул. Арбат

Когда: с 14 по 31 августа.

КСТАТИ

Дневник волонтера Чемпионата мира-2018: Французы ищут в Москве Невский проспект, а арабы предлагают 40 верблюдов

Студентка школы для медиаволонтеров PROДобро "Комсомольской правды" - одна из тех неравнодушных ребят, кто помогает сделать этот праздник футбола по-настоящему незабываемым. Она рассказала, каким мундиаль с самой изнанки видят волонтеры (подробности)

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