2018-08-14T20:59:51+03:00
Общество

Сергей Кириенко на форуме для волонтеров «Машук»: «Судьба страны определяется неравнодушием её граждан»

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента пообщался с добровольцами
Ольга БОРСКАЯ
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Сергей Кириенко пообщался с волонтерами Северного Кавказа Фото: Пресс-служба Года добровольца (волонтёра) в России.Сергей Кириенко пообщался с волонтерами Северного Кавказа Фото: Пресс-служба Года добровольца (волонтёра) в России.
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В Пятигорске продолжает свою работу форум для волонтеров «Машук-2018». С добровольцами пообщался первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Первым делом высокому гостю устроили экскурсию по территории форума и познакомили с самыми интересными волонтерскими проектами Северного Кавказа. Добровольцы рассказали политику о мастерской национального костюма, разработке кросс-платформенного программного комплекса для планирования хирургического вмешательства в режиме реального времени, интерактивных играх по сбору мусора «Чистый Каспий» и других инициативах.

А Сергей Кириенко рассказал о проекте платформы «Россия – страна возможностей». Лучшие из проектов, которые ребята представляют на форуме, могут стать частью этой платформы и быть распространенными на всю страну.

- Судьба страны определяется неравнодушием её граждан, людьми, которые не просто ждут, пока что-то поменяется, а преобразовывают свою жизнь, знакомых, родного населённого пункта и региона. А задача государства создавать для этого условия, – сказал Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко рассказал, что лучшие из проектов волонтеров могут стать часть платформы «Россия – страна возможностей» и охватить всю страну Фото: Пресс-служба Года добровольца (волонтёра) в России.

Сергей Кириенко рассказал, что лучшие из проектов волонтеров могут стать часть платформы «Россия – страна возможностей» и охватить всю страну Фото: Пресс-служба Года добровольца (волонтёра) в России.

Он отметил, что на Северном Кавказе более 300 тысяч волонтёров, и они активно включены во все крупные общественно значимые программы.

- Возможностей в стране огромное количество, но реализовать их могут только люди, – сказал он. – Порой человеку сложно достичь успеха, потому что он не уверен в собственных силах или не готов рискнуть. Но, действуя в команде, вы облегчаете свой путь! Объединяйтесь и воплощайте свои идеи в жизнь!

В завершение встречи Сергей Кириенко вместе с руководителем проектов группы компаний «Everyco» Мадлен Батуриной провели для участников форума тренинг на командную работу.

В первой смене форума "Машук-2018" принимает участие тысяча добровольцев Фото: Пресс-служба Года добровольца (волонтёра) в России.

В первой смене форума "Машук-2018" принимает участие тысяча добровольцев Фото: Пресс-служба Года добровольца (волонтёра) в России.

МЕЖДУ ТЕМ

Гостем волонтеров на форуме "Машук-2018" стал также начальник управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков. Во время открытого диалога с ребятами он рассказал о направлениях поддержки волонтерства в нашей стране и проектах, которые запланированы на оставшуюся часть Года Добровольца.

- Сегодня мы видим, что импульс, заданный Президентом России в декабре 2017 года, подхватили жители страны. Количество волонтёров за первые шесть месяцев Года добровольца увеличилось с 7-8 % от числа взрослого населения до 10-11 %, - отметил Сергей Новиков.

КСТАТИ

Число волонтеров в России за год увеличилось на треть: На форуме "Машук" говорят о будущем добровольчества

В эти дни в Пятигорске проходит первая смена форума «Машук-2018». В ней принимают участие более тысячи волонтеров со всех регионов Северного Кавказа. Им предстоит обменяться опытом добровольческих, бескорыстных проектов, многому научиться и обсудить с экспертами будущее волонтерского движения на Северном Кавказе и во всей стране (подробности)

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